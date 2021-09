WRC | Toyota e la suggestione Raikkonen per il 2022

Qualche giorno fa abbiamo parlato di una eventuale opzione nei rally per Kimi Raikkonen dopo che alla fine di questa stagione il pilota Alfa Romeo Racing (che salterà il GP di Olanda perché positivo al Covid: al suo posto Robert Kubica) lascerà il mondo della Formula 1.

Raikkonen e Toyota: un sedile per il 2022?

Il finlandese ha dichiarato di non pensare nell’immediato ad un ritorno alla disciplina che rappresentò una parentesi dalle piste in particolare tra il 2010 ed il 2011, perché non intenzionato a sottostare a programmi e scadenze troppo costrittive. DirtFish ha quindi chiesto al connazionale Jari-Matti Latvala, a capo di un team con base proprio in Finlandia quale è Toyota Gazoo Racing, se per caso stessero considerando un eventuale ingresso di Raikkonen tra le loro fila in futuro.

Premessa: dal WRC 2022 la squadra dovrebbe avere quasi certamente Elfyn Evans e Kalle Rovanpera a tempo pieno, Takamoto Katsuta impegnato nel TGR Challenge Program, sorta di impegno non ufficiale con Toyota nel Mondiale, e Sébastien Ogier a tempo parziale, quindi a disposizione per alcune gare, cedendo la GR Yaris Rally1 ibrida nelle altre ad un collega, che tendenzialmente dovrebbe essere Esapekka Lappi. Questo quadro ci consente di capire le parole di Latvala proferite a DirtFish.

“Per almeno i primi sei mesi del 2022 non è fattibile”

«A dire il vero non ci ho pensato affatto [riguardo alla possibilità di proporre all’iridato 2007 con Ferrari un sedile sulla GR Yaris Rally1, ndr]. Ad essere onesti, non possiamo fare nulla di simile per almeno i primi sei mesi della prossima stagione. Saremo molto impegnati ad assicurarci di avere garantite le vetture di cui abbiamo bisogno per il programma WRC: ci sarà molta pressione per questa squadra, quindi si tratta di qualcosa che non potremmo nemmeno prendere in considerazione», ha messo in chiaro il team principal, che però ha lasciato aperto uno stretto spiraglio per la seconda metà della stagione 2022: «Non sono proprio certo di quali siano i suoi desideri dopo aver terminato il proprio tempo in Formula 1, ma guardando indietro, è chiaro che Kimi si sia divertito molto nei rally, dando anche una bella pubblicità per il nostro sport. È sempre stato molto bello per i fan vederlo in azione. Perciò vediamo, sarebbe bello avere un piccolo feedback da lui nel caso provasse la Toyota GR Yaris Rally1. Come ho detto, ci concentriamo sui nostri piloti per i primi sei mesi, ma potrebbe essere una bella storia…». Un potenziale gioco a somma positiva per entrambe le parti: ma se non tutto, parecchio dipenderà comunque dal volubile e spiazzante Raikkonen.