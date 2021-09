WRC | Rally Finlandia 2021, gli iscritti

Dopo aver saltato l’edizione 2020 a causa della pandemia ed essersela vista brutta quest’anno (poi alla fine è solo slittato di qualche mese), il Rally di Finlandia può celebrare il suo 70esimo anniversario. Una festa non troppo affollata, almeno in termini di presenza di equipaggi iscritti, visto che saranno in tutto 43 (nell’ultima edizione, quella 2019, furono 61).

Rally Finlandia 2021, il ritorno di Lappi con Toyota

Sul fronte della competizione legata al WRC, Toyota Gazoo Racing sarà in gran spolvero per la gara di casa: oltre a Sébastien Ogier, Elfyn Evans e l’idolo di casa Kalle Rovanpera, più Takamoto Katsuta per il TGR Challenge Program, su una quinta Yaris WRC (ma con i colori di RTE-Motorsport, società di ricambi per vetture motorsportive di base in Finlandia, e di cui è socio) ci sarà anche Esapekka Lappi, che muove i suoi primi passi verso un potenziale ritorno in Toyota Gazoo Racing.

Torna Breen per Hyundai, assente a sorpresa Loubet

Hyundai Motorsport risponde con gli inamovibili Thierry Neuville, Ott Tanak e sulla terza i20 Coupé WRC Craig Breen. Salta un appuntamento del Mondiale per la seconda volta quest’anno, dopo l’assenza al Safari Rally, Pierre-Louis Loubet, che corre sulla i20 WRC gestita da 2C-Competition (e questo nonostante la stagione del giovane francese avrebbe dovuto essere completa: un forfait del genere non è un buon presagio per il proseguimento dei suoi programmi futuri nel WRC).

M-Sport conferma Fourmaux assieme a Greensmith

M-Sport ovviamente avrà dalla sua Gus Greensmith ed Adrien Fourmaux, ormai in pianta stabile sulla Ford Fiesta WRC dopo l’addio improvviso di Teemu Suninen, che a sua volta correrà in Finlandia con l’italiana Movisport sulla Volkswagen Polo GTI R5, pacchetto a disposizione sino a poco tempo fa di Lappi prima che passasse a Toyota con la World Rally Car.

I piloti iscritti al WRC2

A proposito di WRC2, oltre a Suninen troveremo in gara altri sette equipaggi, dove spicca l’assenza di uno dei piloti in lotta per il titolo, ovvero Andreas Mikkselsen, mentre non mancherà il suo rivale più diretto, vale a dire Mads Ostberg sulla Citroen C3 Rally2. Presenti anche i due alfieri di Hyundai Motorsport, Jari Huttunen ed Oliver Solberg, sulla i20 N Rally2, mentre Movisport proporrà anche Nikolay Grayzin, che dalla lista iscritti risulta in gara non con la Fiesta Rally2 di M-Sport usata per la prima volta al precedente Acropolis Rally, ma nuovamente sulla Polo R5. Staremo a vedere se sarà così o se il cambio vettura sarà definitivo. A proposito di M-Sport, per essa correrà Tom Kristensson, ormai rimasto unico portabandiera nel WRC2 per il team britannico dopo la promozione praticamente assodata di Fourmaux e l’addio di Suninen, ed il ritorno di Martin Prokop dopo aver partecipato in solitaria nella categoria al Safari Rally. Infine, spazio anche a Georg Linnamäe per ALM Motorsport, a bordo della Polo R5.

Rally Finlandia 2021, gli iscritti nel WRC3

Nel WRC3 parteciperanno quattordici equipaggi, per la maggior parte di casa (tra i quali citiamo Teemu Asunmaa ed Emil Lindholm su Skoda Fabia Rally2 Evo, Lauri Joona su Fabia R5 ed Eerik Pietarinen sulla Polo R5), più piloti “esteri” come Pepe Lopez, con la Skoda Evo, ed Egon Kaur, su Polo R5. Infine, tra i partecipanti fuori da queste categorie segnaliamo la già impegnata nell’Extreme E Molly Taylor, a bordo della Fiesta Rally3, alla sua ultima gara stagionale con la vettura di M-Sport.

Qui si può scaricare la lista iscritti completa del Rally di Finlandia 2021.