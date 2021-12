Ci risiamo: questo 2021 rischia di finire come il 2020 per i navigatori del WRC. Uno dei primi a cambiare d’improvviso il proprio copilota di lunga data fu Andreas Mikkelsen, separatosi da Anders Jaeger: da lì partì un continuo via vai di lettori di note nel Mondiale Rally, durato tutta l’attuale stagione. Stagione che si è conclusa, ma ora come allora si ricomincia con il valzer, e si riparte proprio da Mikkelsen. Ma andiamo per gradi.

Ostberg saluta Eriksen: lavoravano insieme dal 2018

Oggi Mads Ostberg ha annunciato urbi et orbi sui suoi profili social che dividerà la suastrada da Torstein Eriksen, suo copilota dal 2018 e con il quale ha condiviso il titolo WRC2 2020. Il pilota Citroen ha così scritto: «Torstein ed io abbiamo goduto di una lunga e proficua collaborazione dal 2012, quando faceva parte della mia gravel crew. In Finlandia, nel 2017, ha sostituito Ola Fløene. Abbiamo ottenuto molti buoni risultati insieme, con diversi piazzamenti sul podio nel WRC, ma anche due titoli e un secondo posto per Torstein nel campionato copiloti WRC2. Posso certamente dire che la nostra collaborazione è stata ottima dal primo all’ultimo rally, con un buon lavoro, un buon rapporto e una buona amicizia».

Barth al posto di Eriksen

Ostberg sostituirà Eriksen con Patrik Barth, con il quale ebbe modo di collaborare una sola volta nel 2017, condividendo la Ford Fiesta R5 al Rajd Rzeszowski in Polonia. Lo svedese in passato ha dettato le note ad Oscar Solberg, Emil Bergkvist e a Pontus Tidemand, classificandosi con quest’ultimo al secondo posto nel WRC2 2020. Ed Eriksen? Ostberg ha proseguito nel suo messaggio social svelando che il suo ormai ex navigatore ha scelto di passare con Mikkelsen (e qui torniamo a colui con il quale abbiamo aperto), che ha fatto al norvegese una «offerta economica con la quale non potevo certo competere», ha spiegato il portacolori Citroen.

Ostberg “sorpreso” dalla scelta di Eriksen

Insomma, l’amicizia non è una cosa da abitacoli di vetture rally. I navigatori, ricordiamo, generalmente non hanno contratti con le squadre, ma con i piloti con i quali lavorano. L’ambizioso Mikkelsen non è tipo da farsi troppi scrupoli nella sua scalata al WRC, e così il suo rivale Ostberg si è ritrovato con il cerino in mano, battuto nuovamente dal connazionale dopo che quest’ultimo ha conquistato il titolo WRC2 2021. «È stata una sorpresa, devo ammetterlo – ha proseguito Ostberg, il cui programma 2022 ancora non è stato ufficializzato -, ma fortunatamente ho trovato un sostituto perfetto con Patrik Barth, con cui lavoro dal 2017. Ad eccezione del 2020, dove era in auto nel WRC2 con Pontus Tidemand, Patrik è stato parte della mia squadra come ricognitore. È stato anche il mio co-pilota nell’ERC nel 2017. So cosa aspettarmi e ad essere sincero sono molto felice».

