WRC | La nuova Ford Puma Rally1 svelata in un video da M-Sport

Sino ad oggi abbiamo conosciuto la Ford Puma Rally1 ibrida con una livrea camuflage, elegante e bella da vedersi, ma che ingannava un po’ le reali linee dell’auto. Ora M-Sport, a circa un mese dalla nuova stagione del WRC che partirà dal Rallye di Monte Carlo e che inaugurerà la nuova era ibrida del Mondiale, ha infine svelato l’aspetto con i colori ufficiali Ford della Puma.

M-Sport svela la sua Rally1 prima di tutti

Ancora una volta il team britannico batte la concorrenza delle rivali Toyota Gazoo Racing e Hyundai Motorsport, essendo stata la realtà più lesta nello sviluppare e presentare il prototipo già nella prima parte di questa stagione. La vettura, che sarà protagonista degli imminenti test invernali che si terranno in Finlandia, è stato mostrata nella sua livrea blu elettrico (su cui campeggeranno in gara i vari sponsor) in un video eccentrico (con qualche easter egg che vi invitiamo a scovare) che parte dalle celebrazioni per la milionesima Ford prodotta nello stabilimento romeno di Craiova.

Fourmaux irrompe con la Ford Puma Rally1

Alla festa però irrompe una (auto)invitata speciale, appunto la Puma – della quale possiamo finalmente apprezzare al meglio le linee aerodinamiche – con a bordo Adrien Fourmaux. Il francese è praticamente certo di proseguire la sua carriera con M-Sport, anche se l’annuncio ufficiale sta un po’ tardando, e lo dimostra vestendo ancora una volta i panni dell’uomo immagine della Rally1 ibrida di M-Sport, come era avvenuto lo scorso luglio al Goodwood Festival of Speed.

Crediti Immagine di Copertina e Video: M-Sport