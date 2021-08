WRC | Chris Ingram torna con Toksport WRT: stagione completa nel WRC2 2022

Avevamo ultimamente perso un po’ di vista Chris Ingram (di nuovo), lontano dalle gare dallo scorso giugno quando partecipò al Rally Italia Sardegna nell’ambito del suo programma stagionale nel WRC3 2021. Il britannico che fa coppia con Ross Whittock sulla Skoda Fabia Rally2 Evo per il team SXM Competition aveva timbrato il cartellino in tre round del Mondiale di categoria, più la partecipazione al Rali Terras d’Aboboreira come preparazione per il Rally di Portogallo, dove aveva conquistato un ottimo terzo posto nel WRC3: da un po’ di tempo non si udivano notizie sul proseguimento della stagione dell’equipaggio campione europeo rally 2019, che corre quest’anno con un programma non completo nel WRC3 in maniera propedeutica all’ingresso nel superiore WRC2 del 2022.

Ingram, Whittock e Toksport WRT: torna il connubio vincente

Ma ecco arrivare la svolta, che per Ingram ha il sapore di certi amori che non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, giacché la sua stagione ripartirà dal prossimo Acropolis Rally, nono round del Mondiale in programma a settembre, ma non con la squadra belga SXM al suo fianco nella prima parte della sua annata, bensì con Toksport WRT.

Non un team qualsiasi, visto che parliamo della realtà al fianco di Ingram e Whittock quando vinsero sulla Fabia R5 l’ERC 2019, per quella che fu una delle più belle imprese sportive nella storia di questa disciplina. Il più giovane campione europeo, primo britannico a conquistare il titolo continentale dai tempi di Vic Elford (correva l’anno 1967), unirà di nuovo le forze sue e del suo copilota con Toksport, correndo in questo 2021 in Grecia e successivamente al Rally di Spagna, ma non solo; nel 2022 l’equipaggio assieme al loro team ritrovato disputeranno una stagione completa nel WRC2 2022.

Stagione completa nel WRC 2022 per Ingram

Una bella notizia per il britannico costretto praticamente ad un anno sabbatico subito dopo il trionfo nell’ERC, e che sembrava destinato ad un triste destino da meteora luminosa nel mondo del rally di alto livello. Ed invece grazie alla sua incrollabile tenacia e al supporto di partner e sponsor, il rally warrior che ha avuto anche il coraggio di affrontare il tema della depressione e dei disturbi mentali (supportando anche l’ente non profit HUMEN, che sostiene gli uomini che soffrono di questi problemi) potrà affrontare un’altra tappa di quel cammino ambizioso che punta all’ingresso un giorno nel WRC principale.

«Non vedo l’ora di tornare con tutto il team Toksport, sembra di essere tornati a casa. Siamo ambiziosi ed affamati di tagliare nuovi traguardi, conquistare nuovi titoli e risultati di alto livello, cosa che sappiamo fare con una vettura gestita da Toksport e con il loro supporto», ha commentato Ingram. Ricordiamo che attualmente il team schiera nel WRC2 Andreas Mikkelsen e Marco Bulacia, con il primo che però ambisce nel 2022 a gareggiare in un team ufficiale del WRC. Per Ingram la strada è spianata.