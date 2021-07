Toyota Gazoo Racing al lavoro per rilasciare una Rally3? Il team intanto salta il Goodwood

Toyota Gazoo Racing potrebbe presto entrare nell’agone delle vetture al di sotto delle World Rally Car, futura classe Rally1 dove è già presente la Yaris WRC (e dal prossimo anno la GR Yaris Rally1 ibrida). Secondo delle indiscrezioni raccolte da DirtFish, il team potrebbe realizzare nella sua sede in Finlandia una vettura Rally3, che potrebbe avere la priorità rispetto alla Rally2.

Allo studio una Rally3 per Toyota Gazoo Racing?

«Per come la vedo io, la nuova Rally3 sembra essere una categoria più interessante della Rally2 e potrebbe basarsi sul successo del Gruppo N vicino ai modelli di serie», aveva dichiarato tempo fa il team principal Jari-Matti Latvala ai microfoni di Motorsport Aktuell. Toyota Gazoo Racing si aprirebbe così ai team clienti proponendo una vettura inserita nella nuova classe, attualmente realizzata solo da M-Sport Poland con la Ford Fiesta Rally3. Da quanto trapela il progetto voluto dalla casa giapponese è al momento solo in fase di studio, ma pare che comunque in futuro si possa dare la precedenza alla creazione di una potenziale GR Yaris Rally3, dal momento che la classe Rally2 potrebbe essere oggetto di ulteriori trasformazioni negli anni a venire, come l’introduzione anche per essa dell’ibrido dal – si suppone – 2023.

Niente Goodwood Festival of Speed per Toyota

Restando nell’immediato presente, Toyota Gazoo Racing ha preso un’altra decisione, che riguarda la partecipazione al Goodwood Festival of Speed in programma questa settimana, dall’8 all’11 luglio. Inizialmente avrebbero dovuto presenziare all’evento (dove Toyota lo scorso anno presentò la nuova GR Yaris) Latvala, Elfyn Evans e l’alfiere delle corse off road per TGR nonché vincitore di diverse Dakar, Nasser Al-Attiyah: ma è notizia di queste ore il fatto che la partecipazione è stata annullata a causa della pandemia.

Si tratta di una misura precauzionale, come ha spiegato il team principal su DirtFish: «Abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ovviamente ci dispiace non venire […], ma dobbiamo essere ragionevoli e in questi momenti è sicuramente ragionevole prendere quante più precauzioni possibili quando si tratta della pandemia. Abbiamo il Rally Estonia in programma pochi giorni dopo Goodwood e dobbiamo fare tutto il possibile per restare in salute». Evans ha commentato: «Comprendo la decisione della squadra. È un peccato. Non c’è il Rally GB quest’anno, quindi sarebbe stato bello tornare a casa e vedere alcuni fan, offrendo loro un po’ di spettacolo. Io e Jari-Matti siamo stati allo Speedweek l’anno scorso e ci siamo goduti quell’evento. Ma, come ha detto Jari-Matti, l’attenzione deve essere sui round del WRC».

Crediti Immagine di Copertina: Toyota Gazoo Racing