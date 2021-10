TCR Europe | Barcellona 2021: anteprima e orari del weekend

Ultimo capitolo 2021 per il TCR Europe. Il campionato europeo concluderà la propria stagione questo weekend a Barcellona, in Spagna, e la sfida al titolo è ancora aperta. Sarà Mikel Azcona a trionfare oppure Franco Girolami avrà la meglio?

TCR Europe, Barcellona 2021: programma ed orari

Venerdì 8 ottobre

12.10 – Prove libere 1 (30 minuti)

16.20 – Prove libere 2 (30 minuti)

Sabato 9 ottobre

10.40 – Qualifiche (20’/10’)

15.40 – Gara 1 (12 giri)

Domenica 10 ottobre

13.45 – Gara 2 (12 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Barcellona 2021: anteprima del weekend

Prima, partiamo con un dubbio per Azcona. Il pilota spagnolo è impegnato anche nel WTCR che, proprio in questo fine settimana, riprende in Repubblica Ceca. Sembra impossibile poter disputare entrambi i weekend di gara, soprattutto perché Barcellona e Most son ben distanti tra di loro anche in macchina. Il pilota ufficiale Cupra si ritrova, quindi, davanti a un bivio, ma pare che sarà concentrato esclusivamente sull’ultima tappa del TCR Europe. E così dovrebbe perché è in testa con 382 punti, contando anche l’assenza di Zandvoort. Cinque vittorie sono un grosso bottino e lo sa bene il suo rivale Girolami, al momento secondo con 329 punti. L’argentino, con la Honda di PSS Racing Team, è riuscito a battere Azcona in Gara 1 a Monza, poi è stato escluso da Gara 2 e, di conseguenza, dovrà dare il massimo a Barcellona. Tom Coronel, terzo, è troppo lontano per pensare d’infastidire i due: chissà se anche il nederlandese correrà o andrà a disputare la tappa del WTCR.

TCR Europe Touring Car Series 2021 – Barcellona: entry list

