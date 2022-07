Suzuki Rally Cup | Rally di Alba 2022, gli iscritti del trofeo monomarca

Siamo nella settimana del quarto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022, ovvero il Rally di Alba, che tra le altre validità ospiterà anche il quarto round del Suzuki Rally Cup.

Rally di Alba, Matteo Giordano e i suoi diretti avversari

La serie con le vetture della casa di Hamamatsu è giunta a metà stagione, con altre quattro gare da disputare che decideranno i vincitori di quest’anno; intanto, sugli asfalti piemontesi, l’attuale leader Matteo Giordano (che torna ad avere alle note la moglie Manuela Siragusa), vittorioso al Rally Il Ciocco e Rallye Sanremo, dovrà difendersi dagli assalti degli altri tredici equipaggi in gara, e specialmente coloro che possono ancora provare a spodestare il pilota su una delle sei Swift Sport Hybrid in competizione, nonché già vincitore del Rally di Alba 2008 (fu la prima volta che questa gara ospitò il Suzuki).

Sulle strade delle Langhe troveremo infatti il diretto inseguitore Roberto Pellé, in coppia con Giulia Luraschi ed attualmente secondo in classifica con un distacco di soli 15 punti, ed Igor Iani, terzo a 33 lunghezze, ma che proprio nella scorsa stagione vinse ad Alba interrompendo la striscia di vittorie di un quasi invincibile Simone Goldoni. Inoltre il giovane pilota sulla Hybrid di ASD New Turbomark Rally Team, condivisa con Nicola Puliani, sta guadagnando quota nel trofeo dopo la vittoria alla precedente Targa Florio.

Rally di Alba, gli altri iscritti del Suzuki Rally Cup

Sempre sulle vetture Suzuki ibride saranno in gara Giorgio Fichera con Ronny Celli, Gianandrea Gherardi insieme a Matteo Modenini e Marcello Sterpone con Erica Riva.

Sul fronte della categoria Racing Start abbiamo l’attuale leader Stefano Martinelli (con Fabio Menchini sulla Swift Boosterjet RSTB10), nonché quarto assoluto della classifica, che al debutto nel Rally di Alba dovrà difendersi da rivali più rodati in questa gara come Cristian Mantoet (con Roberto Simioni) alla sua terza apparizione nelle Langhe, e poi Massimiliano e Marco Milivinti, Lorenzo Olivieri insieme a Daniele Gaia e Danilo Costantino con Alessandro Parodi. Infine, spazio a Tiziano Fioravanti con Fabio Del Custode, Andrea Monti con Nadia Rastelli e Marco Longo (che torna nel monomarca dove fa il proprio debutto stagionale) con Roberto Riva, tutti sulle Suzuki Swift 1.6 VVT.