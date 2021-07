Rally 4 Regioni, il debutto positivo di Davide Nicelli su una vettura Rally4

La stagione di Davide Nicelli e Tiziano Pieri prosegue riservando continue sorprese: non paghi della loro leadership nel Clio Trophy Italia a bordo della Renault Clio Rally5 e di aver provato per la prima volta in carriera per il pilota una vettura R5, ovvero la Skoda Fabia al Rally del Taro (tra l’altro, vincendolo pure), il giovane equipaggio ha vissuto un’altra esperienza che per Nicelli ha rappresentato l’ennesimo debutto di stagione, questa volta su una vettura Rally4.

Nicelli e Pieri primi di classe al Rally 4 Regioni

L’auto in questione è stata la Peugeot 208 (e non la nuova Clio come inizialmente annunciato, per via di un imprevisto che a breve sveleremo) preparata dal team Scacco Matto e con gomme Michelin, con la quale i due di Sport & Comunicazione hanno disputato lo scorso fine settimana il cinquantesimo Rally 4 Regioni. Nicelli e Pieri hanno concluso le sei prove speciali in programma per 53,16 km cronometrati culminando con un ottimo sesto posto assoluto finale, unici della loro classe nella top ten (per la cronaca, la vittoria è andata a Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini su Volkswagen Polo GTI R5), nonché primi nella classe R2C.

Perché Nicelli ha corso con la Peugeot 208 e non con la Renault Clio

Insomma, anche questa esperienza è andata bene: anzi, come ha commentato lo stesso giovane pilota originario del pavese, «è stato un weekend perfetto», sebbene all’inizio ci sia stato un improvviso cambio di programma che ha riguardato la vettura con cui avrebbe dovuto affrontare la gara. Nei test pre-gara del giovedì, a ridosso dalla partenza del Rally 4 Regioni, la Renault Clio Rally4 precedentemente annunciata ha accusato infatti «un problema tecnico irrisolvibile per il tempo disponibile»: Nicelli e Pieri però non sono rimasti appiedati, grazie al lavoro del team Scacco Matto che ha messo a disposizione dei due la Peugeot 208 Rally4.

“Una volta trovato il feeling non mi sono posto più limiti”

Il debutto nella classe era quindi salvo. «Era la mia prima volta con una Rally4 – racconta il pilota – , l’ho provata solo allo shakedown ma ho trovato subito un ottimo feeling. Infatti sono riuscito a staccare tempi interessanti già sulle prime prove. Quando ho visto che prova dopo prova il feeling aumentava e continuavamo a scalare posizioni nell’assoluta non mi sono più posto limiti, andando a tutta fino alla fine e portando a casa un ottimo risultato, contando che avevo una R2C rispetto ai principali avversari a bordo di una R5».

Non c’è tempo però per adagiarsi sugli allori: «Archiviamo subito questo importante piazzamento perché questo fine settimana sarò di nuovo a bordo della nostra Clio Rally5 al Rally della Marca per difendere la leadership del trofeo Renault». Nicelli quindi chiosa: «Voglio ringraziare il team Scacco Matto che mi ha permesso di essere comunque al via, nonostante il problema avuto, dandomi una vettura davvero performante, con un assetto al top su fondi molto sconnessi, ed anche Michelin che mi ha fornito ancora una volta una gomma estremamente prestazionale, Pieri sempre impeccabile sotto ogni aspetto, la scuderia Sport e Comunicazione, gli sponsor, in particolare la nostra azienda con il Maemi, amici, fans che sono stati davvero tantissimi e che ci hanno sostenuto e tifato per noi, e infine mio padre, figura unica e insostituibile sotto la tenda. Ci vediamo al Rally della Marca».