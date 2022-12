Primi test per la Honda Civic Type R TCR con Girolami a Cervesina

Primi passi in pista per la nuova Honda Civic Type R TCR sviluppata da JAS Motorsport. L’auto giapponese ha svolto un importante primo test a inizio dicembre – prima della presentazione ufficiale – al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina con al volante Néstor Girolami. Ecco le sensazioni del pilota argentino.

Girolami racconta il test di Cervesina

“La prima grande differenza è stata l’abitacolo”, ha detto Girolami. “La posizione di guida, regolabile come in una GT3, è molto più comoda e il livello di tecnologia a portata di mano è due passi avanti rispetto alla vettura con cui ho corso nelle ultime stagioni. Ci si siede più vicini al centro dell’auto e anche più in basso, per cui la distribuzione dei pesi è migliore e si sente molto di più quello che fa la vettura attraverso il corpo rispetto alla vecchia”.

“È un po’ più facile da guidare al limite rispetto alla vecchia. È più fluida in tutti i sensi e non si deve lottare così tanto per ottenere un giro fantastico. Per i piloti alle prime armi con il TCR dovrebbe essere più facile trovare il limite, ma i migliori dovrebbero comunque essere in grado di fare la differenza”.

“La maneggevolezza è molto migliorata nelle curve a velocità più elevata”

“La vecchia Honda era molto buona nelle curve a media velocità come quelle dell’Hungaroring, ma sulla nuova il passo è più lungo, quindi la maneggevolezza è molto migliorata nelle curve a velocità più elevata e la stabilità è migliore in frenata. Lo sterzo è stato modificato in modo significativo, è più reattivo anche in entrata di curva, per cui si ottiene il meglio su tutto. Inoltre il volante è aperto nella parte superiore, non è possibile incrociare le mani in una curva molto stretta come il tornante Melco a Macao, quindi il nuovo sistema di sterzo è di grande aiuto. Dovrebbe rendere la vettura molto forte sui circuiti cittadini e in paesi come la Danimarca e la Svezia, dove le piste sono corte e presentano curve molto strette”.

Dopo due giorni di test a Cervesina, Girolami ha concluso: “Le sensazioni sono state molto promettenti. Il motore ha funzionato bene, senza problemi di affidabilità, e la macchina sembra aver fatto due passi avanti in ogni settore. È una vettura nuova di zecca e abbiamo ancora molto lavoro da fare con il programma di test prima delle gare, ma l’inizio è stato molto incoraggiante. L’obiettivo è quello di renderla leader mondiale nelle competizioni TCR nel 2023 e mi sento molto orgoglioso di essere stato scelto per questi primi test da JAS Motorsport, in quanto lavoriamo tutti insieme per aiutare i loro team clienti a raggiungere questo obiettivo”.

Copyright foto: Davide Chioss / HRC