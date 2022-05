IRCup | Movisport schiera anche Mads Ostberg al Rally del Taro

Si avvicina il secondo appuntamento stagionale dell’International Rally Cup Pirelli, che farà tappa nella provincia di Parma con il Rally Internazionale del Taro del 28-29 maggio. Il seguito del Trofeo Maremma dello scorso aprile ripartirà dalla leadership di Andrea Nucita, ma nella lista iscritti figura anche una quota estera particolare: Movisport infatti schiererà Mads Ostberg, che ritrova la Citroen C3 Rally2 ed il navigatore Patrik Barth.

Ostberg sempre più lontano dal WRC2, per ora

Non è la prima volta che la scuderia reggiana impiega il campione WRC2 2020, visto che l’inedito sodalizio ha esordito in questa stagione in occasione del Rallye Sanremo (sfortunato per il norvegese, costretto al ritiro). Ostberg correrà sulla vettura preparata dal team D-Max Racing, e prenderà parte al suo sesto appuntamento di questo 2022, e nessuno di essi si è svolto nel WRC. Arrivati quasi a metà stagione non ci sono novità di sorta sull’ingresso (a questo punto un pochino tardivo) del pilota nella serie mondiale, all’interno del WRC2 nel quale è vicecampione regnante. Lo stesso Ostberg aveva ammesso che difficilmente potrà esserci un programma completo in questa competizione, laddove invece il suo impegno principale – e a tempo pieno – resta il campionato ungherese rally nel quale è attualmente leader. Nel mezzo, uscite varie ed eventuali come il Qatar International Rally di inizio stagione, a sorpresa su una Skoda Fabia Rally2 Evo, il Rally of Nations Guanajuato in Messico vinto a livello individuale e le incursioni nei nostri rally grazie a Movisport.

Gli altri equipaggi schierati da Movisport

A proposito del team, al Taro schiererà anche Gianluca Tosi ed Alessandro Del Barba su Fabia Rally2, terzi al Trofeo Maremma, Antonio Rusce e Giulia Paganoni su Hyundai i20 N Rally2, quinti nella gara precedente, ed ancora Davide Gatti con Maurizio Barone su Peugeot 208 Rally4, Massimiliano Settembrini con Giuseppe Mancuso sulla stessa vettura, Stefano Ferrarini e Cristian Baroni su Renault Clio RS per la classe N3 ed Alex Ferrari con Luca Virgilli su Clio Rally5 (qui si può scaricare la start list completa). Contemporaneamente al Taro, si svolgerà in Puglia il Rally del Salento, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Asfalto, dove Movisport si giocherà le sue carte con Ivan Ferrarotti, con Massimo Bizzocchi sulla Fabia Rally2 Evo.