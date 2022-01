IMSA | Gradient Racing con la nuova Acura NSX GT3 Evo 22 nella Michelin Endurance Cup

Debutta la nuova Acura NSX GT3 Evo 22 nella stagione 2022 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Gradient Racing allestirà un esemplare della vettura giapponese per la Michelin Endurance Cup, inclusa anche la 24 Ore di Daytona di fine gennaio.

Gradient Racing al via con la nuova Acura

Il team texano, guidato da Anders Laivins, ha partecipato alla Sprint Cup negli ultimi anni, sebbene è stato presente nei round dell’Endurance Cup 2021 sotto le insegne del SunEnergy1 Racing e centrando un podio nella classe GTD a Daytona dello stesso anno.

Sulla nuova Acura saranno presenti Mario Farnbacher, pilota ufficiale dell’Honda Performance Development, Kyffin Simpson, campione del Formula Regional Americas Championship e parte della HPD Driver Academy, e i titolari Till Bechtolsheimer e Marc Miller.

Un programma full-time nell’IMSA in arrivo?

«È fantastico affiancare a Till e a Marc la conoscenza di Mario della NSX e il nostro nuovo pilota Kyffin Simpson. Ha già raccolto molti successi nelle ruote scoperte e non vediamo l’ora di sapere quanto ha imparato nella HPD Academy» ha detto Laivins.

Lo stesso Laivins spera di poter partecipare per la prima volta a tutto il campionato, anche se deve ancora essere tutto confermato: «Stiamo ancora lavorando per trovare i partner e i piloti per aggiungere la Sprint Cup al nostro programma».

Copyright foto: Michael L. Levitt / LAT Images