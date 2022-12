GTWC Europe | Garage 59 punta alla classe Pro con una McLaren nel 2023

Un ritorno importante da parte di Garage 59 in vista della stagione 2023. La squadra britannica ha come obiettivo di correre nella classe Pro del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS con una McLaren 720S GT3.

Garage 59 vuole rientrare tra i Pro

Garage 59 ha ottenuto il titolo dell’Endurance Cup nel 2016 e ha continuato a disputare il campionato di SRO Motorsports Group nel corso degli anni con il marchio McLaren, tranne nel triennio 2019-2021 quando passò ad Aston Martin.

Il team d’Oltremanica si è concentrato sulla Silver Cup e sulla Pro-Am a partire dal 2020 e quest’anno ha vinto il titolo Sprint Cup con Miguel Ramos e Dean MacDonald proprio in quest’ultima categoria.

Ancora da definire il budget per la McLaren

Andrew Kirkaldy, Team Principal di Garage 59, ha dichiarato a Sportscar365 l’intenzione di ritornare tra i Pro: «Vorremmo avere tre vetture nell’Endurance Cup, se possibile. Siamo sulla giusta strada al momento, ma è abbastanza presto per dirlo con certezza».

In sostanza, manca da definire una parte di budget per la terza auto, ma se venissero trovati anche gli ultimi fondi probabilmente ci sarebbe un maggior supporto diretto da parte di McLaren, che già sostiene JOTA e JP Motorsport.

