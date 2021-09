È di Marco Gianesini e Sabrina Fay l’affermazione nel secondo appuntamento del GR Yaris Rally Cup, trofeo Toyota legato ai nostri campionati rally nazionali. La tappa disputata al 44esimo Rally 1000 Miglia, sugli asfalti del bresciano ed andata in scena questo fine settimana, ha regalato alla coppia anche nella vita una occasione di riscatto dopo un debutto nel monomarca abbastanza sfortunato.

La rimonta di Gianesini e Fay al Rally 1000 Miglia

Nel precedente appuntamento legato al Rally di Roma Capitale, infatti, il valtellinese a bordo della GR Yaris con specifiche R1T 4WD nazionale, gestita dal team New Star 3 ed allora condivisa con Marco Bergonzi, dopo un’ottima e promettente partenza ha poi dovuto rinunciare a lottare per la vittoria, ritirandosi dalla gara. Tutt’altro spartito al 1000 Miglia, dove l’equipaggio marito e moglie è stato autore di una costante rimonta che dal sesto posto della classifica del monomarca lo ha portato poi sul podio ed infine al successo finale proprio nell’ultima prova speciale. In ciò ha aiutato anche qualche demerito degli avversari, come vedremo a breve.

Il pasticcio di Romagnoli

Nel campo degli altri undici equipaggi, prima di Gianesini-Fay c’è stato un avvicendamento in vetta che ha visto anzitutto provarci Tommaso Paleari Henssler, poi costretto al ritiro nella PS3 dopo essere uscito fuori strada; successivamente il testimone è stato raccolto da Federico Romagnoli, secondo al Roma Capitale ed instradato verso il colpo grosso in quel di Brescia. Il giovane pilota del team Gino WRC, assieme alla navigatrice Monica Rubinelli, ha dovuto però rinunciare ai sogni di gloria dopo i fatti della PS5, che ha visto non pochi ritiri ed anche qualche cappottamento (tra cui quello alla vettura di Luca Bottarelli, in gara nel CIR con la Skoda Fabia Rally2 Evo): il rallentamento di Romagnoli a causa della vettura incidentata gli fa perdere in totale oltre quattro minuti in prova, crollando dal primo al decimo posto del GR Yaris Rally Cup. Ma non solo: la sua andatura ha ostruito anche il passo di altri trofeisti come Markus Manninen e Simone Rivia, e ciò ha determinato alla fine la squalifica di Romagnoli dalla classifica finale del 1000 Miglia su decisione dei Commissari Sportivi, mentre gli equipaggi danneggiati dal suo rallentamento hanno ricevuto un tempo imposto.

Ciardi sesto, ma resta leader

Quindi, vittoria per Gianesini-Fay, davanti ad Edoardo De Antoni e Martina Musiari per Rally Sport Evolution, con il podio completato da Rivia ed Andrea Dresti, equipaggio di Sportec. Angelo Pucci Grossi di HMI si posiziona al terzo posto, ed è anche primo nella classifica degli Under 23, mentre al quinto troviamo il finlandese Manninen. Solo sesto il vincitore del Roma Capitale Alessandro Ciardi, con Alessandro Tondini al proprio fianco, che ha penato abbastanza in un Rally 1000 Miglia dove debuttava, e dove ha dovuto fare i conti con un problema al parabrezza, danneggiato dopo l’improvvisa apertura del cofano durante un tratto di trasferimento verso la PS4: la cosa ha comportato una penalizzazione di due minuti e venti. Ciardi resta comunque leader del GR Yaris Rally Cup 2021.

GR Yaris Rally Cup 2021, classifica del Rally 1000 Miglia

1. Gianesini-Fay in 1:08’29.8;

2. De Antoni-Musiari a 6.8;

3. Rivia-Dresti a 7.2;

4. Grossi-Cardinali a 10.1;

5. Manninen-Sillanpaa a 13.8;

6. Ciardi-Tondini a 2’56.2;

7. Marcucci-Baldacci a 3’10.2;

8. Colpani-Demontis a 3’10.3;

9. Bonifacino-Pischedda a 4’45.3.

GR Yaris Rally Cup 2021, classifiche aggiornate

–Assoluta: 1. Ciardi 67 punti; 2. Manninen 45; 3. De Antoni 41; 4. Rivia, Gianesini 40,5; 6. Grossi 40; 7. Romagnoli 36; 8. Paleari 24; 9. Marcucci 17; 10. Reginato 12; 11. Colpani 6; 12. Bondioni 4; 13. Bonifacino 3.

–Under 23: 1. Grossi 73,5 punti; 2. Romagnoli 36;

-Team: 1. HMI 83 punti; 2. Emmeci Sport 62; 3. Rally Sport Evolution 39; 4. Sportec 38,5; 5. New Star 3 37; 6. Gino WRC 36; 3. 7. Elite Motorsport 24.