Formula Regional by Alpine | Monza, Qualifiche 1: David ottiene la prima pole

DA MONZA – Proprio nell’ultimo appuntamento dell’anno, Hadrien David conquista la prima pole position nel Formula Regional European Championship by Alpine. Il pilota francese, fuori dai giochi per il titolo ma in lotta per il secondo posto, precede il neo-campione Gregoire Saucy.

David e Saucy in prima fila

Gran prova per David con la monoposto di R-ace GP, il più veloce con un tempo di 1’46”325 nelle qualifiche di stamane. Saucy, ormai con il titolo in tasca, spinge ancora forte la sua ART Grand Prix e guadagna la prima fila, a 30 millesimi di ritardo dal suo rivale. Ottima performance anche da parte di Franco Colapinto: l’argentino, in rialzo in questa seconda metà di stagione, è terzo con MP Motorsport, mentre Gabriel Bortoleto sorprende con FA Racing by MP e si piazza in quarta posizione. Zane Maloney è quinto con R-ace GP, segue un positivo Andrea Rosso (sesto) con FA Racing by MP. Isack Hadjar (R-ace GP), in lotta per il titolo rookie, è settimo, con Gabriele Minì (ART Grand Prix) nono; nel mezzo troviamo, invece, Patrik Pasma (ART Grand Prix). Alex Quinn chiude in decima posizione con Arden.

Prema fuori dalla top-10

Deludono i piloti di Prema: Dino Beganovic è 11°, Paul Aron – dominatore del Mugello – è solo 12°. Mari Boya è il migliore dei piloti Van Amersfoort, 13° davanti alla Prema di David Vidales. Michael Belov non va oltre la 15esima posizione con G4 Racing. Indietro anche gli altri italiani: Francesco Pizzi (VAR) è 17°, Pietro Delli Guanti (Monolite) 21°, Nicola Marinangeli (Arden) 23°, Emidio Pesce (DR Formula) 26°.

Formula Regional European Championship by Alpine 2021 – Monza: risultato qualifiche 1

Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine