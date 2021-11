DA MONZA – Nella prima spettacolare gara dell’ultimo weekend dell’Italian F4 Championship powered by Abarth, Oliver Bearman emerge come vincitore dopo una lunga battaglia. Il neo-campione di Van Amersfoort Racing, nonostante una toccata con Lorenzo Patrese, precede tutti sul traguardo. Bravissimo Andrea Kimi Antonelli, secondo con Prema.

Che battaglie a Monza!

Tante le emozioni vissute in questa prima manche di Monza. Al via, Patrese viene superato da Bearman ma ritrova subito un varco, nei giri successivi, che gli permette di riprendere la testa della corsa. Dietro si forma un gran gruppo di piloti con Bearman, Tim Tramnitz (US Racing), Joshua Dürksen (Mücke Motorsport) e Antonelli tra i più veloci. Questi quattro accendono una bella lotta, con Patrese che ne approfitta e mette un buon margine di distacco sugli inseguitori. Una prima Safety Car raggruppa tutti, ma Patrese è bravo a rimanere davanti; meno bene va nella seconda ripartenza dopo SC e, infatti, Patrese si difende da Bearman, fino a quando il britannico, davanti all’italiano, lo chiude troppo nel curvone verso la Seconda Variante. I due si toccano e, ad avere la peggio, è proprio il portacolori di AKM Motorsport. Bearman vola verso la vittoria, con Antonelli che prova in tutti i modi a rubargli la vittoria. Per il rookie italiano arriva comunque un bel 2° posto, con Dürksen terzo.

Patrese bravo ma sfortunato

Tramnitz chiude quarto, gran rimonta per Sebastian Montoya e Kirill Smal che chiudono rispettivamente quinto e sesto con Prema. Conrad Laursen segue i due compagni di squadra, mentre Piotr Wisnicki conquista un positivo ottavo posto con Jenzer. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Hamda Al Qubaisi (Prema) chiudono la top-10. Peccato per Patrese, classificato 27°: probabilmente ci sarà un investigazione in direzione gara sul suo incidente con Bearman.

Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 – Monza: gara 1



Copyright foto: ACI Sport