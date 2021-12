Formula E | Mercedes imbattibile, doppio titolo a Berlino con de Vries campione Mondiale

Non solo la Formula 1, ma da ieri anche la Formula E! Mercedes conquista i titoli Mondiali piloti e costruttori della stagione 2020-21, con Nyck de Vries campione dopo un finale pazzo e ricco di colpi di scena a Berlino. Le vittorie vanno, invece, nelle mani di Lucas di Grassi e di Norman Nato.

Il resoconto di Gara 1

Già in Gara 1 si è capito che la volata verso il titolo sarebbe stata “trafficata”. Di Grassi è riuscito a conquistare la seconda vittoria stagionale con Audi, sorpassando prima Edoardo Mortara con l’Attack Mode e poi contenendo il ritorno dello svizzero di Venturi sotto la bandiera a scacchi. Poco male per Mortara perché ha concluso davanti a un altro rivale al titolo, Mitch Evans (Jaguar) e ha guadagnato punti importantissimi su de Vries, nel fondo dopo un contatto con Alex Lynn (Mahindra). Ha sorpreso Nato (Venturi) con il 4° posto, seguito dall’ottimo Jake Dennis (BMW) e da Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Insomma, la situazione era rimasta apertissima.

ABB Formula E World Championship 2020-21 – Berlin ePrix: risultati gara 1



Il resoconto di Gara 2

Per de Vries è stato quasi tutto facile in Gara 2. Infatti, Evans è rimasto fermo alla partenza e Mortara, partito dietro, l’ha centrato: corsa terminata anzitempo per entrambi e addio sogni di gloria. La bandiera rossa, durata mezz’ora, ha permesso ai commissari di ripulire il percorso e, alla ripresa, è arrivata un’altra sorpresa: Dennis sbatte contro le barriere per evitare la Nissan e.dams di Sébastien Buemi. De Vries ha praticamente amministrato la propria gara, soprattutto perché Robin Frijns (Virgin) non è mai stato troppo competitivo per tutto il weekend. A vincere è Nato, seguito da Oliver Rowland (Nissan e.dams) e da Stoffel Vandoorne: il belga porta a casa punti pesanti per Mercedes che, con de Vries, porta a casa entrambi i titoli.

ABB Formula E World Championship 2020-21 – Berlin ePrix: risultati gara 2

