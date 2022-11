Fiorio Cup 2022, bis di Crugnola ed Ometto

Anche quest’anno si è tenuta la Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda, evento rallistico speciale di fine stagione che ha debuttato lo scorso dicembre, nato da un’idea di Cesare ed Alessandro Fiorio e che si svolge sugli sterrati della zona di Ceglie Messapica, in Puglia.

Crugnola ed Ometto vittoriosi per il secondo anno di fila

E come allora, alla chiamata di questa gara sperimentale ha preso parte una selezione di piloti e copiloti di ieri e di oggi, bilanciando le nuove leve con quelle storiche. A vincere la competizione per la seconda volta di fila sono stati Andrea Crugnola e Pietro Ometto, a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo gommata Pirelli e gestita da P.A. Racing di Alessandro Perico, vettura utilizzata da tutti i concorrenti per le otto prove speciali previste (lo scorso anno l’auto scelta fu la Hyundai i20 R5).

I neocampioni italiani assoluti rally hanno battuto Andrea Aghini e Massimiliano Cerrai, mentre al terzo posto si è posizionato il diretto rivale nel CIAR di Crugnola, ovvero Damiano De Tommaso, con Giorgia Ascalone. Il vincitore ha commentato: «Chiudo la stagione agonistica con un altro successo che fa il paio con il titolo italiano. Qui non c’era nulla in palio ma vincere è sempre bello soprattutto in casa e sotto gli occhi di chi di rally se ne intende». Aghini ha affermato invece: «Passano gli anni ma la ruggine non si sente. Contro un Crugnola in questo stato di forma c’era poco da fare. Ci ho provato ma non c’è stato nulla da fare. Complimenti a lui».

Fiorio Cup 2022, la classifica finale: anche Molinaro e Toivonen al via

Quarto posto per il veterano Piero Longhi, quinto per Tamara Molinaro, che ha pagato un testacoda nella prima PS per poi consolarsi con il successo della speciale (di nome e di fatto) Delta Tribune, prova tecnica e complessa con bonus per la classifica in palio, da affrontare a bordo di una Lancia Delta preparata da Jolly Autosport e con prestazioni valutate da una giuria ad hoc con a capo Cesare Fiorio.

Sesto Alessandro Battaglin, seguito da Harri Toivonen, per la prima volta a bordo della vettura ceca Rally2. «Di più e di meglio non potevo fare ma grazie di avermi invitato, ho ritrovato vecchi amici miei e di Henri. L’atmosfera di questi tre giorni è stata fantastica come ai vecchi tempi. Grazie a tutti». Infine, Davide Negri ha chiuso la classifica della Fiorio Cup 2022.

Il creatore dell’evento ha commentato: «Se la prima edizione si era conclusa con una promozione, questa seconda edizione, nonostante le condizioni meteo, è stato un successo. Bastava vedere il pubblico accalcato lungo i muretti per ore fermo sotto la pioggia seguire le acrobazie dei piloti con apprezzamenti vocali per capire come questo genere innovativo di rally possa avere un gran seguito. Tutto è merito di Alessandro e di mia nipote Maria Paola che da due mesi si sono dedicati a questo evento. Complimenti anche a loro», ha concluso Cesare Fiorio.