F4 Italia | Mugello 2022: anteprima ed orari del weekend

L’Italian F4 Championship certified by FIA è pronto ad assegnare il titolo 2022. Infatti, questo weekend è in programma l’ultimo cruciale appuntamento dell’anno al circuito del Mugello, con oltre 40 piloti al via. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’anteprima: team e piloti al via

Già assegnato il titolo team, vinto da PREMA Racing, che ha ottenuto i punti necessari alla chiusura anticipata dei giochi nell’ultimo weekend di gara all’Autodromo Nazionale Monza, mentre rimane da incoronare il pilota Campione del 2022, un conto che rimarrà aperto fino all’ultimo round di stagione. Al Mugello Andrea Kimi Antonelli, Junior Mercedes della scuderia PREMA Racing, arriva da leader di classifica pronto a concludere al meglio una stagione dei record, che lo vede fin qui firmare 10 vittorie in gara. Il pilota bolognese ha guadagnato quest’anno l’alloro anche nella serie tedesca, trionfando proprio nello scorso weekend, divenendo il primo italiano ad ottenere il titolo in Germania: adesso cerca il bis in patria, con una manciata di punti a separarlo dalla conferma matematica, il bolognese potrebbe arrivare al successo finale già in gara 1.

Ancora in lotta per la testa della classifica ci sono attualmente il pilota Irlandese di US Racing, Alexander Dunne e il brasiliano di PREMA Racing, il pilota Ferrari Driver Academy Rafael Camara. Con Camara lo scontro è aperto anche nella classifica Rookie.

Il circuito

Il Mugello Circuit, situato in Toscana, è lungo 5.245 metri e presenta 15 curve. È un circuito molto sinuoso e veloce, palcoscenico principale del Motomondiale e, nel 2020, anche della Formula 1.

Gli orari completi e la diretta TV

Giovedì 20 ottobre

16.40 – Prove libere 1 (40 minuti)

Venerdì 21 ottobre

10.25 – Prove libere 2 (40 minuti)

12.20 – Qualifiche 1-2 (15’ a sessione)

Sabato 22 ottobre

12.20 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 23 ottobre

09.55 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

16.55 – Gara 3 (25’ + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili sulla pagina Facebook del campionato.

