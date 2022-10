CIGT | Mugello (2) 2022: anteprima ed orari del weekend

Anche la serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo è pronta a chiudersi: infatti, questo weekend, andrà in scena il quarto e ultimo round al circuito del Mugello, con 36 auto iscritte. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’anteprima: gli equipaggi al via

GT3: Sarà una volata a cinque per la conquista del titolo assoluto della serie Sprint con tutti i pretendenti racchiusi in 14 punti. Al vertice della classifica ci sono Guidetti-Moncini (Honda NSX GT3-Nova Race) che precedono di cinque lunghezze Di Amato-Urcera, (Ferrari 488 GT3-Scuderia Baldini) e di sei punti l’ex pilota di Formula 1, Timo Glock, in coppia con il connazionale tedesco Jens Klingmann al volante della BMW M4 GT3 di BMW Italia/Ceccato Racing Team.

Con le vittorie ottenute nelle ultime due gare di Imola, che hanno permesso loro di salire in quarta e quinta posizione, anche Kikko Galbiati (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport) e Alberto Di Folco (Lamborghini Huracan GT3-Imperiale Racing) sono rientrati nella corsa per il titolo, e al Mugello saranno affiancati, rispettivamente, da Matteo Cressoni e Stuart Middleton.

Ad un passo dal titolo italiano della GT3 PRO-AM, scenderanno in pista al Mugello anche Jonathan Cecotto, figlio del grande campione motociclistico venezuelano Johnny Alberto, e Mattia Di Giusto, al volante della Lamborghini Huracan GT3. A tentare di contendere la vittoria finale ai portacolori dell’LP Racing ci saranno Pesce-Rappange (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), ma il loro vantaggio è talmente ampio che l’alloro tricolore potrebbe essere assegnato già nella gara del sabato.

Per Marco Butti e Simone Patrinicola (Audi R8 LMS), invece, le due gare toscane saranno una passerella finale dopo che i portacolori di Audi Sport Italia hanno già conquistato il titolo GT3 AM nell’ultimo round di Imola, pertanto al Mugello la coppia sarà al via nella GT3 PRO-AM con l’intento di guadagnare posizioni nella classifica assoluta.

Oltre alla 488 GT3 della Scuderia Baldini in corsa per il titolo, la pattuglia di Ferrari sarà completata dalle due vetture dell’AF Corse per Alessandro Cozzi e Han Hullin-Negro e dalla vettura dell’Easy Race affidata al duo Agostini-Vebster.

Completano l’elenco iscritti della classe GT3 il lituano Paul August, al via con la seconda Lambo dell’Imperiale Racing e le altre due Honda NSX GT3 (Nova Race) di Greco-Guerra e dei cinesi Ip-Lee, compagni di squadra dei capoclassifica Guidetti-Moncini.

GT Cup e GT4: Ci sarà una volata finale anche nelle due sottoclassi della GT Cup che vedono la leadership di Coluccio-Mazzola (Ferrari 488 Challenge) nella PRO-AM e Di Leo-Poppy (Porsche 991 GT3 Cup) nella AM. Nella PRO-AM i portacolori dell’Easy Race dovranno difendersi dagli attacchi di Gianluigi Piccioli (Porsche 991 GT3 Cup-Ebimotors), in coppia con Riccardo Pera, Barri-Scalvini (Lamborghini Huracan ST-Team Italy) e Alessandro Mainetti coadiuvato da Giovanni Berton (Porsche 991 GT3 Cup-Krypton Motorsport), mentre nell’AM sarà un discorso tutto riservato alle Porsche 991 GT3 Cup con l’equipaggio dell’AB Motorsport che se la dovrà vedere con Tazio Pieri (Krypton Motorsport) ed Emanuele Tabacchi (EF Racing), quest’ultimo in coppia con Dario Baruchelli.

Al via dell’ultima prova stagionale ci sarà anche Vito Postiglione, che debutterà al fianco di Vicky Piria (Porsche 991 GT3 Cup-Tsunami RT), con la pattuglia delle vetture della casa di Stoccarda che è completata da Amaduzzi-Nelson (Ebimotors), Ghezzi-Pichler (Autorlando), Carboni-Romani (PS Performance), Roberto Fecchio (GDL Racing) e Riccardo De Bellis (ZRS Motorsport).

Tre, invece, le Ferrari 488 Challenge con Marzialetti-Donno e “Babalus”-Simonelli che scenderanno in pista con i colori Best Lap e Berton-Buttarelli con la vettura del Team SR&R, mentre la pattuglia di Lamborghini è completata dalle due Huracan ST del Rexal FFF Racing team affidate a Luciano e Donovan Privitelio e al 17enne portoghese Rodrigo Testa e da quella con i colori Bonaldi Motorsport del colombiano Andres Mendez.

Anche la classe GT4, assegnerà il titolo italiano sul circuito toscano e i favori del pronostico sono tutti per il norvegese Aleksander Schjerpen (Mercedes AMG GT4-Nova Race), ad un passo dalla vittoria finale dopo i due successi ottenuti nell’ultimo appuntamento di Imola. Schjerpen, che dividerà la vettura con Alessandro Marchetti, precede in classifica i compagni di squadra Ferri-Bencivenni, mentre in terza posizione c’è Dario Cerati che al Mugello porterà in gara la Porsche Cayman dell’Autorlando in coppia con Giuseppe Fondi.

In questa 20^ edizione della serie tricolore verranno assegnate anche due Porsche GT Cup. Nella PRO-AM se la giocheranno Piccioli, Mainetti e Piria, mentre nella AM sono ancora in lizza Di Leo-Poppy, Tabacchi e Pieri, tutti al volante della 991 GT3 Cup Gen II.

Il circuito

Il Mugello Circuit, situato in Toscana, è lungo 5.245 metri e presenta 15 curve. È un circuito molto sinuoso e veloce, palcoscenico principale del Motomondiale e, nel 2020, anche della Formula 1.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 21 ottobre

11.45 – Prove libere 1 (45 minuti)

14.40 – Prove libere 2 (45 minuti)

Sabato 22 ottobre

09.40 – Qualifiche (10’ a sessione)

15.10 – Gara 1 (50’ + 1 giro)

Domenica 23 ottobre

12.50 – Gara 2 (50’ + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili sulla pagina Facebook del campionato.

