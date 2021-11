F4 Italia | Monza, Gara 2: Bearman si conferma ancora davanti a tutti

DA MONZA – L’esperienza è fondamentale su pista bagnata e Oliver Bearman conferma che il titolo 2021 dell’Italian F4 Championship powered by Abarth non è arrivato per caso. Il pilota britannico di Van Amersfoort Racing mette il proprio sigillo anche in Gara 2, sfruttando un incertezza di Andrea Kimi Antonelli alla ripartenza dopo un periodo di Safety Car.

Bearman beffa Antonelli all’ultimo restart

Bearman gioca d’astuzia sul finale di gara: Antonelli, in prima posizione per la maggior parte della corsa, si è ritrovato per la prima volta a gestire un restart, cosa non semplice per un debuttante tenendo, soprattutto, conto della pioggia. Bearman lo sa e, grazie a un incerto scatto dell’italiano di Prema, mette subito il muso davanti alla prima curva. Con due soli giri a disposizione, Bearman mette praticamente la parola fine sulla corsa, con Sebastian Montoya concentrato a tenere la seconda posizione e con Antonelli in lotta con Joshua Dürksen. Bearman vince davanti ai due piloti di Prema, mentre l’alfiere di Mücke è quarto davanti all’altra Prema di Kirill Smal. Tim Tramnitz è sesto con US Racing, dopo essersi anche toccato nelle prime curve con Leonardo Fornaroli (Iron Lynx). Altra delusione per Lorenzo Patrese, di nuovo in pole position e stavolta autore di un testacoda dopo pochi giri al comando: l’italiano di AKM Motorsport conclude comunque settimo.

Gli altri piloti in top-10

Maceo Capietto (Prema) è ottavo e concretizza la velocità mostrata in Gara 1. Conrad Laursen è nono sempre con Prema, mentre Joshua Dufek è decimo con VAR. Nikita Bedrin (VAR) termina appena fuori dalla top-10, davanti a Francesco Simonazzi (BVM Racing). Sfortunato Fornaroli: l’italiano è uscito di pista a causa della rottura dell’estintore, tra l’altro rimendiando dolori al polso: da valutare le condizioni per la gara di domani.

Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 – Monza: gara 2

Copyright foto: ACI Sport