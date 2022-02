F3 | Bearman, nuovo junior Ferrari, con Prema per la stagione 2022

Dalla Formula 4 alla Formula 3, il tutto con il supporto della Ferrari Driver Academy: è questo il nuovo step di Oliver Bearman, pronto a correre nella stagione 2022 con Prema. Il britannico ha vinto l’Italian F.4 Championship powered by Abarth e l’ADAC Formel 4.

Bearman approda in Formula 3 con Prema

Oliver Bearman, nuovo arrivo della Ferrari Driver Academy selezionato nel corso delle FDA Scouting World Finals, nella prossima stagione farà il proprio debutto in Formula 3 con i colori del team Prema. Bearman è reduce da un’impressionante stagione in Formula 4 nella quale è diventato il primo pilota a vincere sia la serie italiana che quella tedesca nello stesso anno. Per lui, dunque, c’è il passaggio diretto in Formula 3 – senza la tappa intermedia del Formula Regional European Championship by Alpine –, una categoria estremamente competitiva e che Bearman ha già avuto modo di assaggiare a Valencia nei test collettivi effettuati dopo la fine della stagione 2021.

“Felice di debuttare in Formula 3”

Oliver si è detto impaziente di potersi mettere a lavorare con la sua nuova squadra: «Sono davvero felice di avere la chance di debuttare in Formula 3 con un team strutturato come Prema e non vedo l’ora di rappresentare sulle piste la Ferrari Driver Academy. I risultati della scorsa stagione mi danno grande motivazione per l’anno che sta arrivando. Conto i minuti che mi separano dal momento in cui infilerò il casco in testa e incomincerò a girare con la mia monoposto nei test pre-campionato in Bahrain».

