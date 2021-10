Extreme E | McLaren annuncia il primo pilota: Tanner Foust, campione rallycross e stuntman

Il prossimo anno McLaren si unirà all’Extreme E, partecipando così alla serie off road globale che schiera gli eSuv totalmente elettrici (e che in questa stagione sbarcherà eccezionalmente anche in Italia). Una scelta dettata da motivazioni legate allo sviluppo di queste nuove tecnologie applicate all’automotive, e per il ritorno non solo in termini di ricerca e sviluppo ma anche di immagine e di marketing (una casa costruttrice che partecipa ad un campionato basato sulla sostenibilità ambientale e sull’inclusione non può che avere benefici in termini di reputazione del proprio marchio).

Tanner Foust scelto da McLaren Racing per l’Extreme E 2022

Nell’attesa di entrare in competizione dal 2022, McLaren Racing ha annunciato uno dei due piloti che comporranno il duo – un uomo ed una donna, come prevede l’XE – che andrà a rappresentare i colori della casa di Woking: è stato ingaggiato un nome di spicco del rallycross, ovvero Tanner Foust, pilota dalla grande versatilità. Già campione nella serie Global Rallycross nel biennio 2011 – 2012, lo statunitense è ad oggi l’unico della sua nazionalità ad essersi portato a casa dei successi negli appuntamenti del campionato europeo e mondiale della disciplina, oltre ad essere il primo americano a tagliere questo tipo di traguardo.

La carriera di Foust tra vittorie, record, stunt e biologia molecolare

Nella sua carriera costellata di successi Foust detiene in bacheca il titolo nell’Americas Rallycross Championship nel triennio 2010-2012 e nel 2019 (anno che segnò l’ultima edizione di questa serie), oltre a presentare nel proprio curriculum il record di ventiquattro vittorie nei round di più alto livello della disciplina negli USA. Ancora, è stato quattro volte medaglia d’oro agli X Games nelle discipline Rally, Super Rally e Gymkhana, collezionando pure una serie di podi dal 2007 al 2013; Foust è anche bicampione di Formula Drift, detentore di una serie di record nelle discipline estreme dell’automobilismo come l’allucinante giro della morte Hot Wheels Double Loop Dare nel 2012, correndo su un anello dove si è raggiunta l’altezza di venti metri dal suolo (primato mondiale) e, sempre per Hot Wheels, il salto di un centinaio di metri spiccato da una rampa all’altra in occasione dell’Indy 500 del 2011.

Come si può intuire, Foust oltre alle competizioni (incluse anche le Baja, la Race of Champions e la cronoscalata di Pikes Peak) si dedica anche all’attività di stuntman, sia in serie tv e film (l’ultimo è Ford v Ferrari del 2019) ed è stato anche co-condutture dell’edizione statunitense di Top Gear, realizzando per il programma il record di velocità indoor. A completare questo quadro già di per sé sensazionale, il pilota è anche un dottore in biologia molecolare.

Presto il nome della prima pilota donna per McLaren

Un profilo a tutto tondo perfetto per l’Extreme E, ed un gran bel colpo per McLaren. «Siamo entusiasti che Tanner sia entrato a far parte della famiglia di piloti della McLaren Racing», ha spiegato l’amministratore delegato di McLR Zak Brown. «È un pilota off road di prim’ordine con una vasta esperienza e tanti record. Oltre alla sua abilità di guida è una personalità fantastica, che ci aiuterà a entrare in contatto con nuovi fan in tutto il mondo e a portare in primo piano lo scopo e i messaggi importanti di Extreme E. Non vediamo l’ora di annunciare il compagno di squadra di Tanner e la nostra prima pilota McLaren donna, per completare la nostra entusiasmante formazione». Foust da par suo ha commentato: «Poter correre per la McLaren è il sogno di ogni pilota e l’opportunità di competere per il team in questa serie di corse innovativa rende il tutto ancora più speciale. L’idea alla base è unica e la sfida avvincente. Mi consentirà di attingere a tutta la mia esperienza e capacità, pur essendo parte di una causa importante che affronta questioni chiave per il nostro pianeta e la società».