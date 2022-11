Extreme E | Il calendario 2023: confermata l’Italia ma ci sono novità

La terza stagione dell’Extreme E è diventata realtà con la pubblicazione del calendario provvisorio 2023 della serie fondata sull’elettrico e sulla sostenibilità ambientale.

Si parte dall’Arabia Saudita, entra la Scozia

Ancora una volta gli appuntamenti saranno in tutto cinque, con qualche margine per delle novità ed un punto fisso: la partenza della stagione dall’ormai imprescindibile a livello sportivo (chiunque vuole mettere su grandi eventi nel regno, chissà perché…) e specialmente motorsportivo Arabia Saudita. Il Desert X Prix è un classico nella breve storia dell’Extreme E, e sarà il primo round in programma l’11-12 marzo (da vedere se si svolgerà di nuovo nel futuribile sito di Neom).

Il secondo appuntamento è in programma a maggio, e si torna nel Regno Unito, già sede della tappa conclusiva della stagione 2021. Ma se il Jurassic X Prix si era allora svolto nel Dorset, in Inghilterra, questa volta la gara avrà luogo per la prima volta in Scozia, una delle mete sul tavolo tra le possibili destinazioni lo scorso anno.

Torna ancora una volta la Sardegna

Successivamente, e quindi siamo in estate (a luglio, per la precisione) toccherà alla confermata Italia, sempre in Sardegna. Alla pari dell’Arabia Saudita parliamo di un evento che è sempre stato presente nell’Extreme E, per la precisione nel 2021 in autunno inoltrato e nel 2022 ad inizio estate, ogni volta nella rovente (soprattutto quest’anno, credeteci) Capo Teulada. Ovviamente si attendono dettagli in merito.

Ballottaggio tra Stati Uniti e Brasile

Un’altra novità però è prevista per il quarto X Prix in programma a settembre: gli Stati Uniti ed il Brasile infatti sono in ballottaggio per occupare questo slot. La seconda meta doveva già essere parte del calendario 2021, poi saltata a causa della pandemia (ma Extreme E ha comunque portato avanti le campagne per il sostegno ed il rimboschimento dell’Amazzonia).

Infine, il 2023 dell’XE si chiuderà ancora una volta in Cile, introdotto quest’anno con il Copper X Prix di settembre: nella prossima stagione invece concluderà la serie il 2-3 dicembre.

«Finora abbiamo avuto due stagioni spettacolari di Extreme E e la terza promette di essere ancora più emozionante», ha commentato Alejandro Agag, amministratore delegato e fondatore di Extreme E. «Tutti noi non vediamo l’ora di rivisitare alcuni dei fantastici luoghi di gara dove abbiamo già corso, e di proseguire il lavoro svolto in quelle aree e sviluppare ulteriormente i nostri programmi sulla sostenibilità mentre continuiamo a sensibilizzare sulla crisi climatica. Sono orgoglioso di vedere l’impatto positivo che la nostra serie sta avendo e di vedere cos’altro possiamo portare alle comunità del luogo. È anche estremamente eccitante aggiungere una gara negli Stati Uniti o in Brasile al nostro campionato mondiale, mentre il ritorno nel Regno Unito, il luogo di nascita delle corse automobilistiche di alto livello, è appropriato».

Extreme E, calendario 2023 provvisorio

11-12 marzo: Arabia Saudita

13-14 maggio: Scozia

8-9 luglio: Sardegna, Italia

16-17 settembre: Brasile o USA

2-3 dicembre: Cile