ERC | Rally Liepaja 2022, Martins Sesks fa la storia con un trionfo senza precedenti

Non una semplice vittoria, ma un trionfo totale quello di Mārtiņš Sesks al Rally Liepāja, quinto appuntamento del FIA ERC 2022. Il pilota del team MRF che giocava in casa nell’evento sugli sterrati lettoni ha realizzato una cosa non molto frequente nelle competizioni di alto livello internazionale, conquistando ogni singola prova speciale ed ovviamente mantenendo la leadership dall’inizio alla fine.

Sesks: “Il mio miglior rally di sempre”

Il tutto, debuttando sulla Skoda Fabia Rally2 Evo (condivisa con il navigatore Renars Francis) dopo aver corso nei precedenti appuntamenti con la versione Rally2 Kit iscritta nella categoria dell’ERC Open (l’ex ERC2). Sesks ha dominato la prima giornata di sabato senza alcun problema, ripetendosi anche in quella di domenica dopo 12 prove speciali ed un totale di 95,34 km cronometrati. È la prima volta nella storia del campionato europeo che un pilota stravince in questo modo, portandosi a casa tutti gli scratch. «Provo pura gioia, è incredibile. Ho avuto questa opportunità grazie al team MRF Tyres e a Sports Racing Technologies ed è stato un fine settimana fantastico. Penso che sia stato il mio miglior rally di sempre», ha dichiarato un raggiante Sesks.

Llarena secondo ma sempre leader dell’ERC

Gli avversari perciò si sono limitati a lottare per le piazze d’onore, anche se pure qui la situazione non ha avuto grossi scossoni. Era infatti secondo alla fine di sabato e tale si è confermato alla fine del Rally Liepāja Efrén Llarena, anch’egli per il team MRF e su una Fabia Rally2 Evo. Lo spagnolo, che continua così a mantenere la leadership dell’ERC, conclude con un minuto e 10 di ritardo dalla vetta salvando il secondo posto nell’ultima prova speciale della Power Stage, spodestando per soli sette decimi il finlandese Mikko Heikkilä, anch’egli su Skoda.

Il debutto di Paddon sulla Hyundai i20 N Rally2

Quarto posto per Ken Torn, su Ford Fiesta Rally2, a un minuto e 31 di ritardo da Sesks, mentre al quinto si piazza il connazionale estone Gregor Jeets, Fabia Rally2 Evo, con un distacco di otto secondi tra i due. Sesto l’atteso Hayden Paddon, presente al Liepāja per fare allenamento con la Hyundai i20 N Rally2 (prima volta che la provava sugli sterrati) in vista del ritorno nel Mondiale Rally, sponda WRC2, dal Rally Estonia di questo mese. Sul suo risultato e sul ritardo di un minuto e 45 secondi pesa l’uscita di strada nella giornata di sabato e la ricerca di un set-up ideale con una vettura con cui sta imparando da pochissimo ad entrare in confidenza.

Battistolli centra un’altra top ten nell’ERC

Settimo posto per il conquistare della Qualifying Stage, ovvero Alberto Battistolli, che con la propria Fabia Rally2 Evo ha vinto il duello per questo piazzamento contro Javier Pardo, ottavo sulla stessa vettura. Per l’italiano un ritardo finale di due minuti e 3 secondi, 10,7 secondi in meno rispetto al rivale che lo segue in classifica. Chiudono la top ten Simone Tempestini, sempre Fabia Evo, a due minuti e 32 (ma primo posto nell’ERC Michelin Talent Factory) e Yoann Bonato, Citroen C3 Rally2, con un distacco da Sesks di due minuti e 47 secondi.

Precipita al 13esimo posto con tre minuti e mezzo di ritardo Tom Kristensson, in lotta per il podio sabato (era terzo) per poi crollare di posizioni nella PS9 di domenica per via di una foratura e della conseguente sostituzione della ruota. Prima di lui troviamo Nil Solans, 12esimo a causa invece di ben due forature, e che perde così quota nella classifica di campionato europeo: Llarena infatti allarga il suo vantaggio di 46 punti sul connazionale che corre sulla i20 N Rally2, e che spera di poter proseguire verso il prossimo appuntamento dell’ERC, il Rally di Roma Capitale del 21-14 luglio.