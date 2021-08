Craig Breen fuori dal programma di MRF Tyres nell’ERC? Intanto correrà al Rally Finlandia

Nella cronaca della Qualifying Stage del Barum Czech Rally Zlín abbiamo accennato alla situazione di Craig Breen, da due anni impegnato con MRF Tyres nell’ERC in qualità principalmente di collaudatore per i loro pneumatici, montati a bordo della Hyundai i20 R5. L’ultima partecipazione dell’irlandese nel campionato europeo risale al Rally di Roma Capitale dello scorso luglio, dopodiché in Repubblica Ceca è stato schierato al suo posto il collega di Hyundai Motorsport Jari Huttunen, a sua volta depennato a sorpresa dall’Acropolis Rally di settembre, nono appuntamento del WRC.

“Breen di nuovo con MRF? Dipende dal parere dei nostri tecnici”

DirtFish ha provato a vederci chiaro, non trovando però disponibilità da parte di Breen nel rilasciare commenti (e quando si trincerano nel silenzio, significa che qualcosa sotto sotto c’è). Un po’ più loquace un portavoce dell’azienda MRF, che al sito ha parlato del rapporto stretto con i piloti Hyundai Motorsport che vengono utilizzati a rotazione per testare le gomme. Sull’irlandese la fonte non meglio precisata ha quindi spiegato riguardo l’eventuale ritorno nel ruolo: «Dipende tutto dal parere del team tecnico di MRF. Stiamo collaborando con Paolo Andreucci, Simone Campedelli e Tamara Molinaro in Italia su sterrato, stiamo sfruttando l’auto di Emil Lindholm in Finlandia e al tempo stesso stiamo usando vari piloti in varie prove ed eventi per sviluppare le gomme. Per quanto riguarda MRF, l’obiettivo principale è sviluppare le gomme indipendentemente da chi siano i piloti».

Breen e le speculazioni sul suo futuro

MRF lancia quindi la palla in tribuna, e la cosa alimenta anche qualche speculazione su quanto questo possa essere correlato al futuro di Breen, reduce da due podi di fila a livello mondiale al Rally Estonia e all’Ypres Rally ed in cerca di una (meritata) stagione a tempo pieno nel WRC: il fatto che non venga (più?) utilizzato da MRF nell’ERC significa forse che il pilota stia andando fuori dall’orbita di Hyundai Motorsport? Nel caso, si rinforzerebbe la pista che porterebbe l’irlandese a gareggiare dal prossimo anno nel Mondiale con M-Sport.

Hyundai schiera Breen al Rally di Finlandia

Intanto, per quanto riguarda i suoi prossimi impegni, Craig Breen tornerà a bordo della terza i20 Coupé WRC schierata nel Mondiale in occasione del Rally di Finlandia, decimo appuntamento del campionato in programma dal primo al 3 ottobre. Scelta inevitabile, visto che parliamo di sterrati veloci simili a quelli dell’Estonia dove l’irlandese ha ottenuto per due anni di fila il secondo posto finale. In passato invece Breen aveva ottenuto come miglior risultato in Finlandia un terzo posto nel 2016, a bordo della Citroen DS3 WRC, mentre la sua ultima partecipazione risale al 2019, terminando settimo con la Hyundai WRC.

Crediti Immagine di Copertina: FIA ERC