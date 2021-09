Clio Trophy Italia | Trionfano nell’edizione 2021 Nicelli e Pieri

Il Rally 1000 Miglia che si è corso nell’ultima fine settimana, valido in primis come terzultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco 2021, è stato teatro anche del redde rationem di alcuni monomarca che, pur non avendo concluso la propria stagione, hanno già emesso in anticipo i verdetti di quest’anno.

Nicelli e Pieri vincono il Clio Trophy Italia con una gara di anticipo

Prendiamo ad esempio il Clio Trophy Italia, giunto alla sua penultima tappa nella gara sugli asfalti bresciani. Proprio in questo contesto c’è stata l’incoronazione matematica dell’equipaggio trionfatore del trofeo Renault, che si disputa sulla Clio Rally5 e si concluderà il prossimo mese al Rally Due Valli: Davide Nicelli e Tiziano Pieri hanno conquistato il loro quarto round del monomarca 2021, assicurandosi un bottino di punti sufficiente per portarsi a casa il trionfo; inoltre hanno svettato anche nella classe R1, tanto per gradire.

Una stagione ricca di soddisfazioni per Nicelli

Una stagione notevole per il giovane pilota pavese, iniziata nel migliore dei modi con il primo posto tra le R1 al Rally Il Ciocco, e proseguita poi dando l’anima nel Clio Trophy Italia dove ha vinto nei round della Targa Florio, Rally di Alba, Rally della Marca e, ovviamente, 1000 Miglia dove ha potuto mettere le mani sul primo trofeo importante della sua giovin carriera; a latere, il successo al Rally del Taro al debutto assoluto con una vettura R5, la Skoda Fabia, e quello di classe al Rally 4 Regioni con la Peugeot 208 Rally4, ed anche in questo caso si è trattato di un esordio con la vettura. Insomma, Nicelli nel 2021 è stato letteralmente inarrestabile, comunque vada adesso il resto della stagione.

«Weekend straordinario per noi dominando dalla prima all’ultima prova l’R1, sempre davanti a tutte le Renault, Toyota, Ford e Suzuki», ha commentato il giovane pilota, anche trentaduesimo assoluto al 1000 Miglia dove debuttava. «Questo ci ha permesso di portare a casa ancora una vittoria nel monomarca Renault ed essere con una gara d’anticipo i nuovi Campioni Renault Italia con 5 gare valide disputate e 4 vittorie, ottenute affrontando avversari sempre velocissimi e portandoci a casa così un trofeo ad alto livello, con gare decise sul filo dei decimi e dei secondi. Inoltre anche nell’Italiano R1 conquistiamo punti importanti che tengono ancora aperti i giochi per la vittoria finale». Obiettivi raggiunti «grazie ad HK, Renault, Michelin, Tiziano Pieri, Sport e Comunicazione, sponsor, amici, fans», ha puntualizzato Nicelli, che pur trionfante pensa già ai prossimi impegni di questo 2021, dove dovrà «continuare a fare bene».

Mattia Zanin sulla piazza d’onore

Per la cronaca, al Rally 1000 Miglia nella categoria del Clio Trophy si posiziona alle spalle di Nicelli-Pieri Mattia Zanin, con Fabio Pizzol sulla Clio di Vimotorsport e con un ritardo di 45,2 secondi, anche sulla piazza d’onore della classifica del monomarca Renault. Terzo posto per Nicola Schileo e Flavio Garella, con un minuto di ritardo.

