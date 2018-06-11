Clio Cup Italia | Vallelunga, Gara 1 e 2: Ferri e Danetti conquistano una vittoria ciascuno

Non c’è stato il dominio di Cristian Ricciarini nelle due gare del terzo appuntamento della Clio Cup Italia a Vallelunga. Infatti, sono stati Fulvio Ferri e Massimiliano Danetti a conquistarsi le due vittorie del weekend nel monomarca targato Fast Lane Promotion.

Doppietta PMA Motorsport nella prima manche

I due alfieri della PMA Motorsport, hanno tenuto tutti con il fiato sospeso nel primo match capitolino, dove ad avere la meglio a poche curve dalla fine è stato proprio Ferri, autore di un sorpasso perfetto ai danni del compagno di scuderia. A completare il podio è stato Giulio Bensi (Faro Racing), che grazie ad un passo costante è riuscito a precedere l’alfiere della Mc Motortecnica Lorenzo Vallarino. A mettersi in luce è stato anche Alessandro Tarabini (Oregon Team), che nonostante sia alla sua prima stagione nella serie si sta attestando come uno dei protagonisti di questa edizione. Rammarico invece per Giacomo Trebbi (Explorer Motorsport), centrato dalla Clio RS 1.6 turbo di Manuel Stefani (Essecorse) nelle battute iniziali, con entrambi costretti allo stop

Danetti vince Gara 2 della domenica

Gara 2 ha invece visto salire in cattedra un imprendibile Danetti che, dopo essere partito dalla prima fila al fianco del poleman Ricciarini, ha preso le redini della corsa fino alla bandiera a scacchi. Ricciarini – che questo fine settimana ha diviso la vettura con “Saetta McQueen” – ha gradualmente perso svariate posizioni a causa di un problema che lo ha fatto precipitare 10°, assottigliando così il suo vantaggio in campionato che adesso è di soli 7 punti nei confronti di Danetti. Alle spalle di quest’ultimo ha terminato la gara Bensi, che è salito così per la quinta volta sul podio. Rivincita per Trebbi, che dopo l’incidente del sabato si è regalato un incoraggiante 3° posto. Nota di merito per Roberto Macina (PMA Motorsport), che sul tracciato romano ha ottenuto il suo miglior piazzamento stagionale, dopo aver duellato con un arrembante Tarabini, quinto.

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