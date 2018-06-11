WEC | Toyota conquista la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans

Unâ€™edizione particolare quella che ha vissuto questâ€™anno Toyota alla 24 Ore di Le Mans: il costruttore giapponese ha ottenuto la terza vittoria consecutiva con la TS050 Hybrid, lâ€™ultima con il prototipo LMP1 che verrÃ sostituito il prossimo anno dalla nuova Hypercar.

Un trionfo totale anche nel campionato a squadre

SÃ©bastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley hanno percorso oltre 5.000 km in una corsa estenuante, disputata per la seconda volta a settembre, e vinta sulla TS050 Hybrid #8 con cinque giri di vantaggio, prendendo anche il comando nel Campionato del Mondo piloti. Per SÃ©bastien e Kazuki, questo Ã¨ stato il loro terzo trionfo consecutivo a Le Mans e si uniscono ai soli altri sette piloti del passato che hanno raggiunto questâ€™impresa nel corso dei 97 anni di storia della competizione, mentre Brendon ha vinto per la seconda volta dopo la sua vittoria nel 2017. La TS050 Hybrid #7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e JosÃ© MarÃ­a LÃ³pez, partita dalla pole position, era sulla buona strada per ottenere la loro prima vittoria a La Sarthe fino a quando non si Ã¨ verificato un problema allo scarico, anche se nei 70 drammatici minuti finali sono riusciti a lottare per risalire al 3Â° posto.

La vittoria di domenica, nel penultimo round del FIA World Endurance Championship, certifica che Toyota Ã¨ Campione del mondo a squadre, con un inattaccabile vantaggio di 57 punti su Rebellion Racing, ottenendo il suo terzo titolo dopo quelli del 2014 e 2018-2019. La gara ha segnato l’ultima apparizione a Le Mans per la TS050 Hybrid da 1.000 CV, quattro ruote motrici, che ha stabilito un nuovo standard in termini di efficienza e prestazioni a La Sarthe. Detiene il giro piÃ¹ veloce di sempre e il record del giro in gara insieme alle sue quattro pole position consecutive e tre vittorie.

Le parole del presidente Murata

Hisatake Murata, Team President: Â«Ancora una volta abbiamo visto quanto sia difficile la 24 Ore di Le Mans; Ã¨ un vero test di resistenza. Abbiamo dimostrato grande spirito di squadra e determinazione per superare i primi guai per la vettura #8 e vincere Le Mans per la terza volta consecutiva con la TS050 HYBRID Ã¨ un sogno che si avvera. Complimenti a tutti i membri del team per questo risultato. Tuttavia, ci siamo posti l’obiettivo di un’altra doppietta e mi dispiace per i piloti, i meccanici e gli ingegneri della #7 che hanno lavorato cosÃ¬ duramente e si sono comportati di nuovo cosÃ¬ bene. Siamo una squadra, quindi sentiamo tutti il loro dolore. Ci siamo persi l’esperienza di questi alti e bassi con i fan in pista, ma spero che potremo incontrarci di nuovo qui il prossimo anno. Congratulazioni a Rebellion per il loro podio; ci hanno messo sotto pressione e ancora una volta si sono guadagnati il nostro rispetto. Grazie all’ACO per averci dato la possibilitÃ di goderci Le Mans nonostante le circostanze globali quest’annoÂ».

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