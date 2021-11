CIRT | Andreucci e MRF Tyres si giocano il titolo al Liburna Terra

Al Liburna Terra di questo fine settimana si chiuderà la stagione 2021 del Campionato Italiano Rally Terra, che ha visto tra i propri protagonisti anche Paolo Andreucci. E non si tratta di una frase fatta, visto che su cinque appuntamenti disputati sino ad ora il campionissimo toscano ha conquistato due vittorie (al Rally Italia Sardegna e al Rally Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina) più un podio (al Rally dei Nuraghi e del Vermentino), ingaggiando un duello gomito a gomito con l’ex rivale ai tempi del CIR Umberto Scandola, attuale leader di campionato con 17,5 punti di vantaggio su Ucci.

Andreucci e MRF Tyres cercano il primo titolo nel CIRT

Il pilota in forze alla Scuderia M33 ed alfiere Skygate, con Rudy Briani al suo fianco per le note, punterà così al titolo CIRT e a sopravanzare l’avversario su Hyundai: consideriamo il fatto che il Liburna è a coefficiente maggiorato 1,5, con i punti massimi in palio per il vincitore pari a 22,5, quindi tutto può ancora succedere. L’equipaggio sulla Skoda Fabia R5 Evo del team H Sport però dovrà dare il massimo perché l’opzione minima per tenere in vita le speranze di titolo è rappresentata dalla vittoria tout court, sempre che il diretto rivale non ottenga abbastanza punti per vanificare il tutto. Ma il successo potrebbe segnare uno spartiacque per MRF Tyres, l’azienda indiana di pneumatici che fornisce le gomme alla Fabia e ha puntato su Andreucci come sviluppatore delle coperture nonché come uno dei volti italiani con cui sfondare nel nostro Paese: la vittoria, appunto, del CIRT rappresenterebbe nel caso il primo titolo per MRF.

Andreucci reduce dal successo alla gara test del Rally delle Marche

«Abbiamo preso il via al Rally delle Marche per testare nuove soluzioni in ottica campionato e il podio e la vittoria non erano il nostro obiettivo primario, nonostante tutto siamo riusciti a salire sul gradino più alto», sono le parole del pilota, riferendosi alla recente gara test valida per il Raceday Ronde Terra da lui vinta assieme a Briani. «Ma il nostro obiettivo primario rimane lo sviluppo delle coperture MRF Tyres, ed in questa stagione ci possiamo ritenere soddisfatti di quanto fatto fino ad oggi. Al Rally Liburna proveremo a conquistare la vittoria ed il titolo tricolore, consapevoli del fatto che sarà una bella sfida».

Andreucci ha conquistato il suo ultimo titolo nazionale nel 2018, vincendo per l’undicesima volta il CIR. Negli ultimi due anni ha gareggiato nel Tricolore Due Ruote Motrici, conquistandolo nel 2020, ed ovviamente nel CIRT, cogliendo però due secondi posti finali.