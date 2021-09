CIGT | Ferrari a caccia di altre vittorie nell’appuntamento Sprint di Imola

Il Campionato Italiano Gran Turismo torna in pista questo weekend dopo una lunga sosta estiva, con Ferrari tra le vetture favorite per la vittoria. In totale, sono 13 le vetture della Casa di Maranello impegnate nel round Sprint di Imola, su 35 iscritti tra le classi GT3, GT4 e GT Cup.

Ferrari al comando della GT3

Tra i favoriti l’equipaggio composto da Fabrizio Crestani e Matteo Greco del team Easy Race che con la loro Ferrari 488 GT3 Evo 2020 si ritrovano al comando della classifica grazie alle due vittorie fin qui messe a segno, a Monza e a Misano. Crestani–Greco, a quota 41 punti, hanno un vantaggio di otto lunghezze sui più immediati inseguitori. Tra i GT3 Pro Am ci sarà Simon Mann di AF Corse accompagnato in questa occasione da Matteo Cressoni, oltre a Daniele Di Amato (RS Racing), vincitore della prima corsa di Misano.

Nella classe GT3 Am proverà a difendere la leadership Murat Cuhadaroglu del team Kessel Racing che a Imola correrà insieme a David Fumanelli. Il team svizzero schiera, nella stessa categoria, anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Steve Earle e Niccolò Schirò, primi al traguardo in Gara 2 a Misano. Completano lo schieramento in questa classe altre due vetture di AF Corse con le coppie formate da Peter Mann e Lorenzo Casè oltre a Sean Hudspeth e Carrie Schreiner.

Tanti iscritti nella GT Cup

Particolarmente affollata anche la griglia delle GT Cup, classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, dove tra le 11 iscritte figurano 6 Ferrari. Con la 488 Challenge Evo ci saranno Francesca Linossi e Daniel Vebster per il team Easy Race, Maurizio Pitorri e Gianluigi Simonelli della scuderia Best Lap, Sbirrazzuoli-Delecour e Cozzi-Sernagiotto che difendono i colori di AF Corse, oltre a Luca Demarchi di SR&R, secondo in campionato, quest’ultimo affiancato dai compagni di squadra Barbolini-“Aramis”, al via con la 458 Challenge.

