24H Series | Tre Ferrari puntano in alto alla 24 Ore di Barcellona

La 24H Series sarà protagonista questo fine settimana sul tracciato spagnolo del Montmelò con la 24 Ore di Barcellona. In totale, sono tre le Ferrari (su 33 vetture iscritte) che prenderanno parte alla gara e tenteranno di conquistare la vittoria.

Ecco gli equipaggi Ferrari al via della 24 Ore di Barcellona

Dopo aver saltato il round di Hockenheim, ritorna in pista la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 schierata da Kessel Racing, al debutto quest’anno nella serie. L’equipaggio del team elvetico, dopo essere riuscito ad arrivare in zona punti nella 12 Ore del Mugello del marzo scorso, è stato costretto al ritiro nella tappa del Paul Ricard. Nel round spagnolo cercherà nuovi punti per muovere la classifica. Rientra anche la scuderia WTM powered by Phonix che affida la 488 GT3 Evo 2020 ad un quartetto affiatato, composto da Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Daniel Keilwitz, con i primi tre impegnati con la stessa squadra nella Nürburgring Endurance Series (NLS). Al debutto il team di casa, PCR Sport che assegna la Ferrari 458 Italia GT3 a Josep Mayola, Marco Carol Ybarra e Francesc Gutiérrez Agui. Gutiérrez non ha voluto mancare all’appuntamento del 2021 per continuare il record che lo vede partecipare a tutte le edizioni della 24 Ore di Barcellona, gara endurance dove ha collezionato diverse vittorie e podi.

Il programma del weekend spagnolo

Si comincia il venerdì con le prove libere dalle 12.00 alle 13.30 e quindi le qualifiche dalle 17.50 alle 18.20. Dalle 21.00 alle 22.30 sono in programma anche le prove in notturna. La partenza della gara di 24 ore è prevista alle 12.00 di sabato 4 settembre.

