GTWC Europe | Debutta Barwell Motorsport in Sprint Cup con una Lamborghini

Dopo aver a lungo disputato l’Endurance Cup e aver vinto la categoria Silver, Barwell Motorsport espande i propri programmi nel GT World Endurance Championship Europe debuttando anche nella Sprint Cup. Sulla Lamborghini Huracán GT3 Evo #77 con Henrique Chaves e Miguel Ramos.

Barwell approda anche in Sprint Cup

Il team britannico esordirà anche nella serie Sprint del campionato GT3 continentale, riducendo lo schieramento a una sola Lamborghini per la classe Pro-Am, dopo averne schierate due nel 2020 in Pro-Am e nella Silver ma nella serie Endurance. Proprio lo scorso anno, Barwell aveva ottenuto il titolo tra gli Argento, vincendo anche la 24 Ore di Spa tra i Pro-Am e il British GT Championship. Per l’espansione alla Sprint Cup sono stati chiamati Chaves e Ramos, conquistatori dell’International GT Open con una McLaren 720S GT3 di Teo Martìn Motorsport. I due portoghesi disputeranno anche l’Endurance Cup, affiancati da Adrian Amstutz che ha già ottenuto in passato due Am Cup con la compagine d’Oltremanica; Leo Machitski sarà invece il compagno di squadra della coppia a Spa-Francorchamps, anche lui campione Am con Amstutz.

Chaves-Ramos a caccia della vittoria

Mark Lemmer, Team Principal di Barwell Motorsport, ha detto: «Correre per la classifica generale del GTWC Europe e per la Sprint Cup è qualcosa che il team desiderava fare da alcuni anni. Sappiamo che con Miguel ed Henrique possiamo lottare per le vittorie in Pro-Am fin dal primo round». «Sono contento di unirmi a Barwell Motorsport per il 2021. Il team ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni, dimostrando qualità e ambizione» ha aggiunto Chaves.

Copyright foto: GT World Challenge Europe