Prema ingaggia Conrad Laursen per la stagione 2021 dell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Il 15enne si è laureato campione della F.4 danese lo scorso anno e ha già disputato alcuni test con il team italiano. In programma anche alcuni appuntamenti della F.4 tedesca.

Laursen correrà con Prema nella F4 italiana

Laursen approda in Italia, dopo aver esordito in monoposto lo scorso anno in Danimarca disputando il campionato locale di Formula 4, ridotto a soli tre appuntamenti a causa della pandemia di COVID-19. Prima della fine del 2020, Laursen ha preso parte alle sessioni di prove libere del round di Imola della F.4 italiana a novembre, raggiungendo poi un accordo con Prema di correre nel campionato e annunciato finalmente oggi. «Sono estremamente orgoglioso e felice di entrare a far parte di Prema. Il mio obiettivo è sempre stato di correre con loro, sono sicuro che sia il posto migliore dove crescere come pilota. Non vedo l’ora di cominciare e sono sicuro che insieme otterremo grandi risultati» ha detto Laursen, il cui padre Johnny ha corso con una Ferrari GT la 24 Ore di Le Mans. In programma per il danese ci sarà anche qualche trasferta in Germania nell’ADAC Formel 4.

Angelo Rosin: “Sono sicuro che avrà successo”

Angelo Rosin, Team Principal di Prema, ha aggiunto: «Abbiamo già avuto la possibilità di lavorare con Conrad in alcuni test nella scorsa stagione e devo dire che siamo rimasti colpiti. Avendo già lavorato in previsione del prossimo campionato, sono sicuro che ha quello che serve per avere successo nella sua prima stagione e non vediamo l’ora di vederlo fare ulteriori progressi».

Copyright foto: Prema via Facebook.