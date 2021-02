F3 | Doohan completa la line-up di Trident per la stagione 2021

Nella giornata di ieri, Trident ha annunciato l’entrata di Jack Doohan nella propria line-up per la stagione 2021 della Formula 3. Il pilota australiano, junior Red Bull e figlio dell’ex campione di motociclismo Mick, lascia HWA Racelab per correre appunto con la squadra italiana.

Doohan sceglie Trident per il suo secondo anno in Formula 3

Il 2020 non è stato un anno facile per Doohan, che ha chiuso a secco di punti nella stagione di debutto in Formula 3. L’australiano ha nel proprio curriculum due secondi posti nel F3 Asian Championship, oltre a un 5° posto al primo campionato in monoposto nella Formula 4 britannica, e in questo 2021 è chiamato a fare uno step importante con Trident, uno dei migliori team del lotto. «Siamo estremamente lieti di confermare Jack nella line-up di Trident per la Formula 3» ha detto Giacomo Ricci, Team Principal di Trident. «Nei test di fine anno a Barcellona e Jerez ha decisamente impressionato il team per la rapidità con cui si è adattato alla macchina e per come è risultato estremamente competitivo. La squadra è orgogliosa di lavorare con lui, figlio del campione del mondo di motociclismo Mick Doohan. Ha creato un ottimo rapporto con lo staff tecnico e tutto il team, mostrando grande passione e determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi».

Doohan: “Non vedo l’ora di cominciare la stagione”

Doohan ha aggiunto: «Sono molto contento di unirmi alla prestigiosa e competitiva Trident per la stagione 2021. I test post-stagionali sono andati molto bene e c’è già una bella atmosfera tra me e il team. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e iniziare i preparativi per la prossima stagione».

