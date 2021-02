IndyCar | Grosjean firma per Dale Coyne per il 2021, esclusi tutti gli ovali

Dopo le tante voci di mercato circolate negli ultimi mesi, Romain Grosjean approda ufficialmente nella IndyCar Series. Il pilota francese, che ha concluso con la Haas la propria avventura in Formula 1, correrà con Dale Coyne Racing negli appuntamenti stradali e cittadini, esclusi gli ovali.

Grosjean vola verso gli Stati Uniti, destinazione IndyCar

La settimana scorsa, Dale Coyne Racing aveva stretto una partnership con Rick Ware Racing per allestire una monoposto per tutta la stagione 2021 della IndyCar, più una seconda per la sola 500 Miglia di Indianapolis (per il momento). Molti erano i nomi trapelati per il sedile della Dallara-Honda #51, primo su tutti quello di Grosjean. Il transalpino si è visto chiudere le porte della F.1 dopo nove anni consecutivi di attività, scampando anche a un incidente molto grave in Bahrain; ora tutto è pronto per il salto in America. «Sono davvero emozionato per questa opportunità di correre negli Stati Uniti in IndyCar» ha detto Grosjean. «Avevo diverse opzioni per la prossima stagione e la scelta di correre in IndyCar è stata sicuramente la mia preferita, anche se non sono ancora pronto per affrontare gli ovali! La IndyCar ha una griglia più uniforme a quanto sono stato abituato finora nella mia carriera e sarà emozionante lottare per il podio e la vittoria. La mia mano sinistra sta ancora guarendo, ma sono quasi pronto per tornare in macchina».

Rick Ware full-time con Dale Coyne nel 2021

Anche Rick Ware ha detto la sua: «Siamo entusiasti di disputare la prima stagione completa in IndyCar Series con Dale Coyne Racing, e avere un pilota del calibro di Romain Grosjean per gli stradali e i cittadini rende tutto più eccitante. Non vediamo l’ora che inizi questa stagione».