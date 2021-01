IndyCar | Rick Ware nuovo partner di Dale Coyne per due auto nel 2021

Dopo l’annuncio di Ed Jones pronto a correre con la #18 in collaborazione con Vasser Sullivan, Dale Coyne Racing ha aperto una nuova partnership con Rick Ware Racing. La squadra della IndyCar Series allestirà due auto con il team NASCAR, di cui una solo per la 500 Miglia di Indianapolis.

Dale Coyne accoglie Rick Ware nel 2021

Rick Ware ha stretto una nuova alleanza con Dale Coyne. La squadra con sede in North Carolina entra in pianta stabile in IndyCar dopo aver già collaborato con Coyne e Byrd Belardi per l’iscrizione di James Davidson all’ultima Indy 500. Quest’anno invece c’è la volontà di portare la Dallara-Honda #51 in tutti gli appuntamenti, oltre alla #52 che prenderà parte sicuramente a Indianapolis e probabilmente anche a qualche altro round 2021. «Abbiamo introdotto Rick Ware alla Indy 500 dello scorso anno dove abbiamo corso con James Davidson come terzo iscritto. È interessante vedere quando simili sono gli sforzi in NASCAR e nell’IMSA ai nostri» ha detto Coyne. «Abbiamo sempre discusso a partire da quell’evento e siamo eccitati di dare il benvenuto a Rick Ware Racing nella nostra famiglia di DCR».

Grosjean in arrivo sulla numero 51?

Lo sponsor principale della #51 verrà annunciato solamente nel prossimo mese, mentre il pilota scelto dovrebbe essere confermato la prossima settimana. Si vocifera di Romain Grosjean, pronto all’avventura americana dopo la lunga carriera in Formula 1; in dubbio sono le quattro tappe su ovale perché il francese potrebbe addirittura scegliere di non correrle. Ecco che le scelte possibili potrebbero essere JR Hildebrand oppure anche Oliver Askew.

