FIA F3 | Edgar con Carlin, Crawford-Iwasa in Hitech GP. Caldwell raggiunge Prema

Ben quattro piloti annunciati oggi per la stagione 2021 della Formula 3. Come fatto in Formula 2, Red Bull ha comunicato la destinazione dei propri piloti promossi dalle serie minori, con Jak Crawford e Ayumu Iwasa in Hitech GP e Jonny Edgar con Carlin. Nel frattempo, Prema completa la line-up con Olli Caldwell.

Red Bull piazza tre piloti nella Formula 3

Due piloti dell’ADAC Formula 4 e dell’Italian Formula 4 Championship verso la Formula 3: Edgar e Crawford hanno lottato nel 2020 per il titolo tedesco, con il britannico che ha battuto solo nell’ultimo appuntamento il compagno di squadra statunitense, e hanno corso anche in Italia ottenendo diverse vittorie. I due pupilli della Red Bull hanno trovato due diverse collocazioni per il 2021, con Edgar dirottato verso la Carlin e Crawford in direzione Hitech GP. Quest’ultimo team accoglierà anche il giapponese Iwasa, inserito nell’Academy dei bibitari solamente poche ore fa grazie al titolo ottenuto nella Formula 4 francese. Dopo la promozione di Yuki Tsunoda in Formula 1 con AlphaTauri, ecco che Red Bull accoglie un nuovo pilota del Sol Levante col tentativo di portarlo nel Mondiale.

Caldwell si accasa in Prema

Uscendo dai programmi Red Bull, Caldwell correrà anche quest’anno nella Formula 3. Dopo non essersi troppo distinto con Trident nel 2020, il britannico torna di nuovo alla corte di Prema con cui aveva ottenuto il 3° posto nella Formula 4 italiana tre anni fa e il 5° posto nel Formula Regional European Championship. Il team italiano è il primo a completare il proprio schieramento, dopo aver già firmato Dennis Hauger e Arthur Leclerc.

Copyright foto: ACI Sport