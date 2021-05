FIA F2 | Red Bull schiera i propri piloti: Lawson-Vips con Hitech GP, Daruvala con Carlin

Due promozioni e una conferma per i piloti Red Bull nella stagione 2021 della Formula 2. Liam Lawson e Jüri Vips passano dalla Formula 3 alla categoria superiore con Hitech GP, mentre Jehan Daruvala sarà di nuovo al via con Carlin dopo il debutto dello scorso anno.

Lawson-Vips nuova coppia di Hitech GP

Tre piloti Red Bull nella serie cadetta della Formula 1 quest’anno, tre ottimi prospetti visti i risultati del 2020. Interessante sarà la coppia formata da Lawson e Vips: il neozelandese ha concluso la seconda partecipazione in Formula 3 con tre vittorie e il 5° posto finale proprio con Hitech GP, venendo quindi promosso e pronto ad affiancare quest’avventura con il DTM; l’estone ha già invece corso lo scorso anno alcuni appuntamenti con DAMS in sostituzione di Sean Gelael (centrando addirittura il podio al Mugello) dopo l’impegno cancellato in Super Formula, disputando anche lui con Hitech GP la Formula 3 nel 2019 con tre successi e il 4° posto nella generale. Vips aveva anche deciso di prendere il via del Formula Regional European Championship con KIC Motorsport per acchiappare la Superlicenza, piano poi cancellato dopo i mesti risultati iniziali e la chiamata fortuita in F.2.

Daruvala a caccia del titolo con Carlin

Tutt’altro discorso per Daruvala, riconfermato sia da Red Bull che da Carlin. L’indiano aveva colto la vittoria nell’ultima gara in Bahrain ma, a discapito della velocità dimostrata sul giro secco, ha peccato più nella costanza e nella concretezza in gara; dopo un primo anno di studio, è chiamato a fare molto di più e a lottare per il titolo, in attesa di recuperare dal COVID-19 che ha contratto nei giorni scorsi e di correre anche nella Formula 3 asiatica.

