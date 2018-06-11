FIA F2 | Red Bull schiera i propri piloti: Lawson-Vips con Hitech GP, Daruvala con Carlin

Due promozioni e una conferma per i piloti Red Bull nella stagione 2021 della Formula 2. Liam Lawson e JÃ¼ri Vips passano dalla Formula 3 alla categoria superiore con Hitech GP, mentre Jehan Daruvala sarÃ di nuovo al via con Carlin dopo il debutto dello scorso anno.

Lawson-Vips nuova coppia di Hitech GP

Tre piloti Red Bull nella serie cadetta della Formula 1 questâ€™anno, tre ottimi prospetti visti i risultati del 2020. Interessante sarÃ la coppia formata da Lawson e Vips: il neozelandese ha concluso la seconda partecipazione in Formula 3 con tre vittorie e il 5Â° posto finale proprio con Hitech GP, venendo quindi promosso e pronto ad affiancare questâ€™avventura con il DTM; lâ€™estone ha giÃ invece corso lo scorso anno alcuni appuntamenti con DAMS in sostituzione di Sean Gelael (centrando addirittura il podio al Mugello) dopo lâ€™impegno cancellato in Super Formula, disputando anche lui con Hitech GP la Formula 3 nel 2019 con tre successi e il 4Â° posto nella generale. Vips aveva anche deciso di prendere il via del Formula Regional European Championship con KIC Motorsport per acchiappare la Superlicenza, piano poi cancellato dopo i mesti risultati iniziali e la chiamata fortuita in F.2.

Daruvala a caccia del titolo con Carlin

Tuttâ€™altro discorso per Daruvala, riconfermato sia da Red Bull che da Carlin. Lâ€™indiano aveva colto la vittoria nellâ€™ultima gara in Bahrain ma, a discapito della velocitÃ dimostrata sul giro secco, ha peccato piÃ¹ nella costanza e nella concretezza in gara; dopo un primo anno di studio, Ã¨ chiamato a fare molto di piÃ¹ e a lottare per il titolo, in attesa di recuperare dal COVID-19 che ha contratto nei giorni scorsi e di correre anche nella Formula 3 asiatica.

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