Dakar | Tappa 11: anteprima e come vederla in tv e streaming

La Dakar 2021 giunge alla sua penultima tappa, e come dicevano i latini “in cauda venenum”, visto che la Al-Ula – Yanbu è la più lunga di tutto il programma: 557 km totali, ma ben 511 di gara. O almeno, doveva, visto che gli organizzatori hanno deciso di tagliare circa 50 km della parte finale, interessata al momento da una fase di maltempo, cosa che può rendere pericoloso il tratto colpito dall’instabilità atmosferica.

Dakar 2021: la Al-Ula – Yanbu

Un ultimo sforzo quindi prima di chiudere i conti di questa edizione venerdì 15 gennaio. Intanto giovedì 14 sarà la volta di una Tappa 11 rivisitata nel suo chilometraggio originario ma che manterrà le sue caratteristiche, come le dune che tornano in una frazione della Dakar e che i nostri concorrenti affronteranno nel tratto finale: tratto che potrebbe determinare gli esiti degli arrivi al traguardo e, chissà, anche la classifica. Ma non dimentichiamo una sezione precedente su terra, anch’essa da non sottovalutare. Pur ridotta, la Tappa 11 manterrà i suoi orari previsti: Moto e Quad partiranno alle 07:35 locali, ovvero le 05:35 da noi, mentre il via per Auto, SSV e Camion è fissato alle 09:25, quando in Italia saranno le 07:25.

Per quanto riguarda la situazione nelle classifiche, è ancora tutto aperto nelle Moto, ma con gli Honda decisamente più lanciati per giocarsi la vittoria finale; nelle Auto è sempre più in fuga Stéphane Peterhansel e, per quanto concerne invece le altre categorie, nei Quad è lotta a tre e bisognerà solo definire le posizioni sul podio, nei SSV Francisco Chaleco Lopez dovrà vedersela principalmente con Austin Jones per il successo finale e nei Camion continua l’assolo Kamaz con Dmitry Sotnikov.

Tappa 11, programmazione tv e web

Anche il penultimo appuntamento della Dakar 2021 sarà visibile come sempre, tramite highlights di giornata, su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, visibile in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e Now Tv), ma ad un orario più tardo del solito, ovvero a mezzanotte e cinque minuti. Non cambia invece la programmazione di Red Bull TV, che sul proprio sito aprirà la consueta finestra condotta da Mike Chen al solito orario, ovvero le 19 in punto.