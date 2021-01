DTM | Albon e Lawson al via della stagione 2021 appoggiati da Red Bull

Due incredibili colpi di mercato per il DTM nel 2021. L’ex pilota di Formula 1 Alex Albon e il giovane promettente Liam Lawson correranno nel campionato tedesco, supportati da Red Bull. Ancora in fase di scelta le auto e i team che accoglieranno i due.

Colpaccio del DTM per il 2021: ecco Albon e Lawson supportati da Red Bull

Dopo essere stato sostituito da Sergio Perez dopo un’annata al di sotto delle aspettative in Formula 1, Albon parteciperà a diversi appuntamenti del DTM di quest’anno. Red Bull ha voluto trovare un programma alternativo per il tailandese, da affiancare al ruolo di riserva e di pilota al simulatore per la squadra del Mondiale. Scelta davvero curiosa invece per Lawson, arrivato 5° nella stagione 2020 di Formula 3 e praticamente in procinto di essere promosso in Formula 2 quest’anno; aspettative disattese dunque, con il 18enne neozelandese che sarà impegnato full-time (e per la prima volta) con le potenti vetture GT3, ma non dovrebbero esserci concomitanze con la F.2 tanto da permettergli di disputarle entrambe. «Il DTM, con un parco partenti di alto livello e le GT3, è un campionato interessante e una vera sfida, sia per i piloti di successo come Albon che per il nostro junior Lawson» ha detto Helmut Marko, che ha avuto anch’egli un passato nel vecchio DTM.

Berger: “Albon giovane e ambizioso”

«Piloti di Formula 1 come Alex Albon, stelle del DTM come René Rast, professionisti nel panorama GT e giovani talenti come Liam Lawson creano un interessante mix per il 2021. È perfetto anche il fatto che l’ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button abbia già annunciato un’iscrizione per il DTM con il suo team» ha aggiunto Gerhard Berger. «Albon è giovane e ambizioso, un’aggiunta eccezionale per il DTM. Il mio grande obiettivo è di raggiungere 20 auto con almeno cinque marchi rappresentati».

