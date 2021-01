IndyCar | Si è spento Aldo Andretti, fratello gemello di Mario

Il 2020 è terminato con un’altra triste notizia dopo la scomparsa di John Paul Jr: mercoledì sera se n’è andato anche Aldo Andretti, fratello gemello del ben più noto Mario, all’età di 80 anni. «Mi ha sempre sostenuto, ha dato il meglio di sé» ha detto il campionissimo.

Mario Andretti saluta il fratello Aldo: “Non ha mai perso il suo spirito d’animo”

A lungo nell’ombra di Mario, Aldo Andretti è sempre stato orgoglioso di essere un pilastro per il fratello. Fin da quanto si sono trasferiti dall’Italia verso gli Stati Uniti d’America, i due hanno nutrito una notevole passione per le corse automobilistiche ed entrambi sono cimentati nelle corse locali. Nel 1959, a causa di un brutto incidente in pista, Aldo finì in coma e, ripresosi, diminuì notevolmente la propria attività di pilota. Addirittura nel 1969 si fracassò la mascella, gli partì l’orbita dell’occhio destro e si spezzò 14 ossa dopo un capottamento con una sprint car a Des Moines. «Immaginate: è seduto nella mia macchina Indy e una settimana dopo si ritrova in un ospedale dell’Iowa con tutti quei traumi. Sai, come pilota gli sono state date alcune chance difficili, ma non ha mai perso il suo spirito d’animo. Questo è ciò che amavo di lui, cercava sempre di tenere alto il nostro morale» ha detto Mario.

Un 2020 di dolore per la famiglia Andretti

Come detto, Aldo è sempre stato a sostegno di Mario e solamente una volta ha rilasciato alcune parole rivolte al fratello: «Sono estremamente orgoglioso di Mario ma a volte provo anche un misto d’invidia». Purtroppo mercoledì sera, a causa del COVID-19, è morto: un anno terribile per la famiglia Andretti, che già aveva salutato John a gennaio 2020.

Copyright foto: Mario Andretti via Twitter