FIA F2 | Sato debutta nei test in Formula 1 con AlphaTauri, Vips presente con Red Bull

Ecco altri due volti noti della Formula 2 pronti a salire su una monoposto di Formula 1 nei test di Abu Dhabi della settimana prossima: Marino Sato è stato scelto da AlphaTauri e affiancherà così Yuki Tsunoda, mentre Jüri Vips è stato chiamato da Red Bull assieme a Sébastien Buemi.

Sato scelto da AlphaTauri per i test di Yas Marina con Tsunoda

Dopo aver corso in questo 2020 in Formula 2 con Trident, Sato è pronto a debuttare su una Formula 1 nei test collettivi di Abu Dhabi in programma la settimana prossima. Il giapponese, che ha in bacheca il titolo dell’Euroformula Open del 2019, salirà a bordo della monoposto di AlphaTauri martedì assieme al connazionale Tsunoda, che ha già avuto modo di provare l’auto qualche mese fa a Imola e ottenendo subito delle prestazioni interessanti. «Cercherò di fare il maggior numero di giri possibili per abituarmi velocemente alla macchina e per trarne il massimo per qualunque cosa succederà in futuro. Ovviamente guidare un’auto di Formula 1 è il sogno di ogni pilota, sicuramente mi divertirò molto ad Abu Dhabi» ha dichiarato Sato. Al momento, Sato è impegnato in questi giorni proprio con Trident nei test di fine stagione della Formula 2 in Bahrain.

Vips e l’esperto Buemi con Red Bull

Dopo aver provato una vecchia vettura del team ed essersi presentato in Turchia come pilota di riserva, Vips è pronto a fare la sua prima uscita ufficiale con Red Bull sulla sua più recente monoposto. L’estone ha preso parte ad alcune gare della Formula 2 (e anche del Formula Regional European Championship), impressionando con DAMS; in origine doveva disputare la Super Formula giapponese ma, a causa della pandemia di COVID-19, aveva trovato queste alternative. «Ci sarà molto da imparare ma mi assicurerò la giusta preparazione» ha detto Vips, che troverà come compagno un esperto Buemi.

Copyright foto: Marino Sato via Twitter