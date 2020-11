IMSA | 12 Ore di Sebring, Qualifiche: Taylor conferma l’Acura del Team Penske in pole

Ricky Taylor conquista la pole position per la 12 Ore di Sebring, ultimo appuntamento stagionale dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lui e il compagno di squadra Helio Castroneves, affiancati in Florida da Alexander Rossi, partiranno davanti a tutti domani, soprattutto alla Cadillac del Wayne Taylor Racing. Corvette in prima posizione tra le GTLM.

Taylor in pole con l’Acura, segue van der Zande con Cadillac

È stato compito di Ricky Taylor a segnare il miglior giro nelle qualifiche di oggi, cogliendo un tempo di 1’46”874 con l’Acura DPi #7. Si tratta di un risultato importante, sia per la gara di domani e sia per la classifica generale: lui e Castroneves occupano la vetta e sono inseguiti da Renger van der Zande e da Ryan Briscoe, secondi con WTR (contando che il terzo pilota è Scott Dixon) con il sudafricano più lento di 0”251. Segue l’altra Acura di Dane Cameron, poi Sebastian Buemi con JDC-Mustang Sampling Racing. Molto male le Mazda: Harry Tincknell è 5°, Oliver Jarvis 7°. Pipo Derani è solo 6° con Action Express Racing, mentre chiude la classifica Matheus Leist con JDC-Miller MotorSports. Quattro invece le LMP2 al via: Patrick Kelly ottiene la pole position con l’Oreca di PR1 Mathiasen Motorsports.

Corvette ancora imprendibile in GTLM

Corvette ottiene ancora la prima piazza in GTLM, la quinta consecutiva in questa stagione. Antonio Garcia si è confermato davanti a tutti con un riferimento di 1’55”456, precedendo la BMW di Connor De Phillippi di quasi sette decimi. Segue Jesse Krohn con la seconda BMW, poi c’è l’altra Corvette di Tommy Milner. Nel fondo la Porsche, lontana dalla cima. Al contrario in GTD, Jan Heylen è primo con la Porsche di Wright Motorsports. Aaron Telitz è 3° con la Lexus, avvantaggiata quindi nella lotta al titolo visto che l’Acura #86 – affidata a Shinya Michimi – è solo ottava.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Advance Auto Parts, qualifiche: classifica

Copyright foto: Jake Galstad / LAT Images