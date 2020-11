TCR Europe | Jarama, Gara 2: vittoria a Filippi, Bennani si laurea campione

È Mehdi Bennani il nuovo campione del TCR Europe. Il pilota marocchino, al volante della Audi RS 3 LMS TCR di Comtoyou, conclude al 2° posto la Gara 2 di Jarama e ottiene il titolo, battendo uno sfortunato Mike Halder. John Filippi ottiene il successo della manche finale con la Hyundai di Target Competition.

Bennani agguanta il titolo in Gara 2 a Jarama

Non ha ottenuto nessuna vittoria nell’arco di questa stagione ma quel che ha contato di più è stata la costanza di risultati: così Bennani è riuscito ad agguantare lo scettro del campionato europeo, soprattutto non sbagliando (e azzardando) nulla in questo sabato spagnolo. Al contrario di Halder, presentatosi capoclassifica con la propria Honda Civic Type R TCR ma autore di due KO praticamente evitabili, entrambi in frenata: tradito dall’asfalto bagnato, il tedesco stavolta è impattato direttamente contro le barriere esterne, mettendo fine alle sue speranze di vittoria. Filippi era l’altro contendente al titolo ma, nonostante la vittoria, 33 punti di differenza erano difficili da recuperare e il francese deve accontentarsi della seconda piazza nella generale. Julien Briché (Peugeot) sale sul gradino più basso del podio, bravo a contenere uno scalpitante Mikel Azcona (Cupra, Volcano), rimontato dalla decima posizione. Nicolas Baert, il quarto nome che poteva lottare per la vetta, è 5°.

Delude Lloyd: solamente 13°

Andreas Bäckman è 6° (Hyundai, Target), seguito da Tom Coronel (Honda, Boutsen Ginion), Franco Girolami (Honda, PSS Racing Team), Teddy Clairet (Peugeot) e Viktor Davidovski (Honda, PSS). Deludente finale per Daniel Lloyd: 13° posto dietro a Mat’o Homola. Ritirato Daniel Nagy, non partito Pepe Oriola dopo aver accusato dolori nel post-incidente di Gara 1 con Jessica Bäckman.

TCR Europe 2020 – Jarama, gara 2: classifica

Copyright foto: TCR Europe