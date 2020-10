Nuovi test su sterrato per la Citroen C3 R5 dopo il Rally Italia Sardegna [VIDEO]

Gli esami per la Citroen C3 R5 non finiscono mai, e neppure i test, visto che la vettura prosegue il lavoro di sviluppo non tanto per il finale di stagione, quanto soprattutto in prospettiva di quella successiva.

Le ultime prestazioni della Citroen C3 R5

Reduce dallo sfortunato weekend al Rally Italia Sardegna, in cui l’auto ha subito qualche intoppo, Mads Ostberg ha ripreso la vettura francese per una serie di giri su sterrato, fondo della sesta tappa del WRC andata in archivio qualche weekend fa. In quell’occasione il norvegese, attualmente impegnato nel cercare di riprendersi la vetta del WRC2 dove si è stabilito il rivale di Skoda Pontus Tidemand, ha lottato con un problema che ha reso la C3 R5 una vettura a trazione posteriore, rendendo la sua gara – in particolare all’inizio – un autentico calvario. Alla fine Ostberg è riuscito a strappare un quarto posto tra i piloti WRC2 di scena al Rally Italia Sardegna, con un ritardo di poco più di due minuti, che segna però una decisa inversione di marcia rispetto alla sua prima metà di stagione, quando era riuscito a conquistare tre vittorie di categoria di fila tra Monte Carlo, Svezia ed Estonia.

Nuovi test su sterrato per la C3 R5

Ma al Rally Italia Sardegna hanno faticato anche le altre C3 R5 in gara nel WRC3, con il miglior risultato ottenuto da Marquito Bulacia che si è preso il terzo posto, preservando la propria leadership in campionato ma sempre più insidiata dal rivale su Hyundai Jari Huttunen; le altre vetture Citroen – con a bordo segnatamente Nicolas Ciamin e Yohan Rossel – hanno sofferto anch’esse di qualche problema di affidabilità. Cade quindi proprio a fagiolo il test che la divisione sportiva della casa francese ha organizzato sugli sterrati dell’est della Francia, in modo da affinare la C3 R5 sul fondo terra, come si vede nel video in testa all’articolo (con a bordo della vettura proprio Ostberg).

Crediti Immagine di Copertina: © Citroën Racing

Crediti Video: TiTirallye88