F4 Italia | Monza 2020: anteprima e orari del weekend

Passato il giro di boa al Mugello, l’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth si appresta a vivere il quinto appuntamento di Monza questo weekend. Dopo i test collettivi di ieri, 27 piloti scenderanno in pista per le tre gare sul circuito brianzolo e con Gabriele Minì attuale capoclassifica.

Formula 4 Italia, Monza 2020: programma ed orari

Venerdì 16 ottobre

10.25 – Prove libere 1 (40 minuti)

14.40 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 17 ottobre

09.50 – Qualifiche 1 e 2 (15’/15’ minuti)

15.15 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 18 ottobre

10.00 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

15.50 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula 4 Italia, Monza 2020: anteprima del weekend

Davvero tanta costanza quella messa in mostra da Minì, attualmente in cima alla graduatoria con 196 punti: nell’ultimo round del Mugello ha colto una sola vittoria ma è praticamente arrivato sempre nelle prime posizioni – un 4° e un 2° posto – al contrario dei suoi avversari; a cominciare da Francesco Pizzi, in difficoltà già da Spielberg e ora sceso al 3° posto con soli 117 punti, superato da un ottimo Andrea Rosso trionfante in Gara 1 in Toscana ma con attualmente un bottino di 121 punti. Poi continuiamo con i due pupilli Red Bull Jonny Edgar e Jak Crawford, con il primo a punti in una sola manche e il secondo addirittura sempre fuori; i battibecchi in pista tra i due non hanno portato troppa fortuna e rischiano di non essere più in lizza per il titolo tricolore.

Da sottolineare il grande weekend di Gabriel Bortoleto: il brasiliano si è dimostrato velocissimo sotto la pioggia del Mugello e ha colto la sua prima vittoria, oltre a salire sempre sul podio. Occhio anche a Dino Beganovic – costantemente in crescita – e a Filip Ugran, che ha segnato ieri il miglior tempo nelle prove collettive.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Monza: entry list

