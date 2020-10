FIA F2 | Pourchaire promosso dalla F3, correrà con HWA Racelab in Bahrain

Dopo averlo annunciato due giorni fa in diretta televisiva sul canale francese Canal+, Théo Pourchaire ha ricevuto la conferma che correrà gli ultimi due appuntamenti della Formula 2 in Bahrain. Il transalpino, vicecampione della Formula 3 con ART Grand Prix, sarà al via del finale di stagione con HWA Racelab, al fianco di Artem Markelov.

Pourchaire debutta in Formula 2 con HWA

Con il sedile lasciato libero da Giuliano Alesi (spostatosi in MP Motorsport), HWA aveva promosso Jake Hughes nell’ultima tappa di Sochi, ma ora è arrivato il momento di Pourchaire di esordire nella categoria cadetta della Formula 1. «Sono davvero felice di partecipare agli ultimi due round della Formula 2 in Bahrain, voglio ringraziare la squadra per avermi dato questa opportunità» ha detto il 17enne. «Non vedo l’ora di lavorare con la squadra e di conoscere la nuova macchina. Sono pronto a correre». «Siamo lieti di permettere a un giovane pilota così talentuoso di muovere i suoi primi passi in Formula 2» ha detto Thomas Strick, Team Principal di HWA. «Il talento di Théo è indiscusso. I suoi successi ottenuti in carriera parlano da soli e siamo entusiasti del suo debutto in Bahrain. Negli ultimi anni ha dimostrato più volte di poter trovare rapidamente ritmo in una nuova serie».

Tre anni di successi in monoposto

Pourchaire ha solamente tre stagioni attive in monoposto: al primo anno vinse il titolo Junior della Formula 4 francese, trionfando poi l’anno successivo nella Formula 4 tedesca. Quest’anno è arrivato un incredibile 2° posto nella Formula 3 con ART Grand Prix, lottando fino all’ultimo contro i più quotati piloti Prema come Oscar Piastri e Liam Lawson. Pourchaire fa parte anche del Sauber Junior Team, che lo collega dunque all’Alfa Romeo in Formula 1.

