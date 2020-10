TCR Europe | Barcellona, Gara 2: Andreas Backman vince con Hyundai, Halder nuovo leader

Primo successo stagionale nel TCR Europe per Andreas Bäckman, che conquista la vittoria di Gara 2 con la Hyundai i 30 N TCR di Target Competition. Perde la leadership Daniel Lloyd, oggi solamente 9° e sorpassato in classifica da Mike Halder.

Andreas Backman vince, peccato per la mancata tripletta Target

Poteva arrivare un’incredibile tripletta di Target Competition nella seconda manche del weekend spagnolo: Andreas e Jessica Bäckman e John Filippi erano infatti scattati dalle prime tre posizioni, ma un’incomprensione tra il francese e la ragazza svedese in un tentativo di sorpasso del primo ha praticamente messo fuori gioco entrambi; le la Bäckman è scivolata al 18° posto, il transalpino ha dovuto scontare un drive-through per concludere solamente 11°. Comunque la vittoria è andata ad Andreas, mentre salgono sul podio Sami Taoufik e Mehdi Bennani che hanno approfittato con le loro Audi di Comtoyou del KO in casa Target. Daniel Nagy è 4° con la Hyundai di BRC Racing Team, mentre Halder può festeggiare con il 5° posto di oggi l’approdo in cima alla graduatoria, con Nagy che ha concluso un weekend negativo solamente in nona posizione dopo aver addirittura buttato fuori Mat’o Homola.

Problemi nel finale per Oriola

Nicolas Baert è 6° con la terza Audi di Comtoyou, seguito da Michelle Halder su Honda e da Jose Manuel Sapag con Hyundai. A completare la top-10 c’è Jimmy Clairet con la Peugeot in decima posizione, mentre Florian Briché ha addirittura concluso 15°. Peccato invece per Pepe Oriola, che ha accusato alcuni problemi sulla sua Honda nelle ultime tornate: lo spagnolo, che era nelle prime posizione, ha terminato al 14° posto.