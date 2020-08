FIA F3 | Spa-Francorchamps 2020: anteprima e orari del weekend

Mancano davvero pochi appuntamenti alla fine della stagione 2020 della Formula 3: a Spa-Francorchamps andrà in scena il terzultimo round, ma la sfida è davvero apertissima. Logan Sargeant precede di un solo punto Oscar Piastri, in un duello targato Prema.

Formula 3, Spa-Francorchamps 2020: programma ed orari

Venerdì 28 agosto

09.35 – Prove Libere (45 minuti)

14.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 29 agosto

10.25 – Gara 1 (17 giri)

Domenica 30 agosto

09.45 – Gara 2 (17 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Formula 3, Spa-Francorchamps 2020: anteprima del weekend

Sfida al titolo aperta ai piloti di Prema: Sargeant si trova al comando con 131 punti e un trionfo ma, dietro di lui, Piastri rimane incollato con un -1 ma due vittorie sulla tabella di marcia. Lo statunitense e l’australiano sembrano essere i candidati migliori al titolo e hanno dimostrato un concreto percorso in un campionato davvero competitivo con ben 30 partenti al via. Attenzione però anche a coloro che inseguono da lontano: Liam Lawson è in terza posizione con Hitech GP a quota 99 punti e, al di là di weekend sfortunati come in Ungheria e l’incidente in Gara 2 in Austria, ha sempre centrato la top-10. Incredibile invece il cammino di David Beckmann che, nonostante abbia in saccoccia 94,5 punti, non ha mai fatto peggio del 10° posto e, anzi, è il migliore dei piloti Trident grazie alla sua quarta posizione in classifica. Più distaccati Théo Pourchaire – ottima rivelazione essendo al suo terzo anno di monoposto – e Frederik Vesti, con quest’ultimo che sembra essere maggiormente in difficoltà rispetto agli altri due alfieri Prema. Ha intanto deluso le attese Richard Verschoor, al podio una sola volta e attualmente 9°.

Tanti i cambi di line-up che vedremo in Belgio, a partire da Max Fewtrell che è stato abbandonato da Hitech GP per far posto invece a Pierre-Louis Chovet proveniente dal Formula Regional European Championship. David Schumacher si sposta in Carlin dopo le deludenti prestazioni della macchina di Charouz e al suo posto vedremo Mikhael Belov (così come ha svelato ItaliaRacing.net). Infine, Andreas Estner è chiamato alle armi da Campos, che perde Sophia Flörsch impegnata nell’European Le Mans Series.

